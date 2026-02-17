Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen

Die Ukrainer müssen gerade den härtesten Winter in diesem Krieg durchstehen. Temperaturen von bis zu minus 20 Grad machen das Leben in vielen Regionen nahezu unerträglich. Cornelius Granig, Präsident der Ukrainehilfe, schildert die Lage: „Es war noch nie so kalt und auch ich habe insgesamt sieben Jahre in der Ukraine gelebt. Ich habe nur einen so kalten Winter erlebt. Ich glaube, das war 2009.“