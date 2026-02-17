Tabellenführer Salzburg trennt sich von Letsch

Thomas Letsch ist nicht mehr Trainer des FC Red Bull Salzburg. Der Bundesliga-Tabellenführer hat sich mit sofortiger Wirkung vom 57-Jährigen getrennt. Das bestätigten die „Bullen“ am Dienstag in einer Aussendung.
Red Bull Salzburg war am Sonntag nicht über ein 1:1 gegen den GAK herausgekommen, in der Woche zuvor hatten sich die Mozartstädter der Wiener Austria mit 0:2 geschlagen geben müssen. Trotz der Tabellenführung in der heimischen Bundesliga reagierte der Verein nun auf die zuletzt enttäuschenden Resultate.
Marcus Mann, Geschäftsführer Sport, begründete die Entscheidung wie folgt: „In den ersten sechs Wochen meiner Tätigkeit habe ich mir einen umfassenden Überblick über die sportlichen Leistungen sowie die Entwicklungen der vergangenen zwölf Monate verschafft. Nach sorgfältiger Analyse bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass für den FC Red Bull Salzburg neue Impulse erforderlich sind. Wir danken Thomas Letsch für seine engagierte Arbeit und seinen Einsatz für unseren Klub und wünschen ihm alles Gute! Momentan bereiten wir die Nachfolgelösung vor und werden diese wohl auch zeitnah verkünden.“
„Wünsche dem Team alles Gute“
„Ich bedanke mich für eine intensive Zeit beim FC Red Bull Salzburg, die nun leider zu Ende geht. Wir sind in einer schwierigen Situation zum Klub gekommen, und auch wenn nicht alles optimal gelaufen ist, übergeben wir eine intakte Mannschaft mit der großen Chance, beide nationalen Titel zu gewinnen. Dafür wünsche ich dem Team sowie dem Klub viel Glück und alles Gute“, wird Letsch selbst in der Aussendung zitiert.
Anfang 2025 hatte er in der Mozartstadt übernommen, durchschnittlich brachten es die „Bullen“ unter dem Deutschen auf 1,55 Punkte pro Spiel. Neben Letsch muss auch Co-Trainer Kai Hesse seine Koffer packen. Wer zukünftig auf der Trainerbank der Salzburger Platz nehmen wird, wolle der Verein „zeitnah“ bekannt geben.
