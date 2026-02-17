Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Orbáns Strategie: Verbrannte Erde, wo es nur geht

Kolumnen
17.02.2026 14:50
Vergangene Proteste gegen den Ungarn-Premier in Budapest:
Vergangene Proteste gegen den Ungarn-Premier in Budapest:(Bild: AFP/ATTILA KISBENEDEK)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz

Wild um sich schlagend, zieht Ungarn-Premier Orbán alle Register der Verleumdung. Auch die Nachbarländer Ukraine und Österreich bekommen ihr Fett weg: Lesen Sie hierzu den messerscharfen Kommentar von Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz.

0 Kommentare

Wer sehen will, wie ein Wahlkampf der totalen populistischen Enthemmung aussieht, der schaue nach Ungarn. Dort bricht Viktor „Viktator“ Orbán gerade alle europäischen Brücken hinter sich ab, als ahne er, dass er bald nicht mehr Regierungschef ist.

Mehr Krone+ Artikel

Kolumnen
17.02.2026 14:50
