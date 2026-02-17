Lärmbelästigung in Öffis: Wie Stadt nun reagiert

Die Wiener Mobilitätsstadträtin Ulli Sima setzt in einem ersten Schritt auf Bewusstseinsbildung, um auf die Spielregeln aufmerksam zu machen. Das habe einst beim Thema Hundekot funktioniert, sagt Sima. Auch hier wurde zuerst mit Info-Offensiven gearbeitet. Der Slogan lautet bis heute „Nimm ein Sackerl für mein Gackerl“. Zugleich wurde das Angebot an Entsorgungsmöglichkeiten erhöht und in letzter Konsequenz wurden dann Strafen durch die „WasteWatcher“ für jene uneinsichtigen Hundebesitzer eingeführt, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht entfernt haben. Nur ist es auch die richtige Strategie bei Lärmbelästigung?