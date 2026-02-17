Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Alter von 85 Jahren

Deutscher Fernsehstar Lambert Hamel gestorben

Society International
17.02.2026 18:38
Lambert Hamel war bekannt aus TV-Serien wie „Derrick“, „Der Alte“ und „Tatort“, stand aber auch ...
Lambert Hamel war bekannt aus TV-Serien wie „Derrick“, „Der Alte“ und „Tatort“, stand aber auch oft auf der Theaterbühne.(Bild: APA-Images / Action Press / Rudnik, Christian)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der deutsche Fernsehstar Lambert Hamel ist tot. Der Schauspieler verstarb im Alter von 85 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit am vergangenen Freitag, wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mitteilte.

0 Kommentare

 Hamel gehörte zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen – auch wenn seinen Namen nicht gleich jeder parat hatte. In Krimis spielte er oft den Bösewicht, auch Polizist, Arzt und Bischof war er schon.

Mit seiner schauspielerischen Vielfalt feierte Hamel auch auf der Bühne Erfolge. Der Schauspieler, geboren in Ludwigshafen, lebte bereits seit Jahrzehnten in München. Vor der Kamera war er in den vergangenen Jahren kaum noch gestanden.

Motiviert durch Aufregung und Adrenalin
Umso häufiger war sein Gesicht in früheren Jahrzehnten im TV und auf den Theaterbühnen zu sehen. An Rollenangeboten hatte es dem Charakterdarsteller auch in fortgeschrittenem Alter nicht gemangelt. Die Rollen seien einfach auch älter geworden, hatte er vor rund zehn Jahren vor seinem 75. Geburtstag gesagt. „Erst hat man plötzlich Kinder und dann spielt man den Opa.“ Jedes Alter werde gebraucht. „Ich kann einem Jungen nicht den „Hamlet“ wegspielen und ein Junger mir nicht den „Lear“.“

Gerade das Theaterspielen empfand er als großes Glück. „Die Bühne heilt. Wenn ich in der Garderobe bin und dann auf die Bühne gehe, ist alles gut. Die Aufregung, das Adrenalin – das motiviert.“

Schon früh wollte der gebürtige Pfälzer Schauspieler werden – auch wenn sein Vater davon nicht begeistert war. Wie Hamel in Interviews erzählte, sagte der Vater seinen beiden Schwestern einst: „Werdet mal was, damit Ihr den Hungerleider durchfüttern könnt.“ Das habe ihn zusätzlich angespornt. Hamel studierte Theaterwissenschaft und Philosophie und besuchte die Bochumer Schauspielschule. Noch während seiner Ausbildung wurde er an das Deutsche Schauspielhaus Hamburg geholt. Damit begann seine Karriere, die ihn von Bochum über Köln nach München führte.

Lesen Sie auch:
Mit 95 Jahren endet das Leben eines der prägendsten Charakterdarsteller Hollywoods – bis ins ...
Abschied vom Cowboy
Hollywood-Legende Robert Duvall (95) gestorben
16.02.2026

„Ich wäre nicht gerne auf einen Typen festgelegt“
Als seine Paraderolle gilt die des „Theatermacher“ in dem gleichnamigen Stück von Thomas Bernhard. Erfolge feierte er auch in Stücken von Molière, Kleist, Lessing und Shakespeare. Unter Hamels Fernsehrollen sticht vor allem die des deutschen Einheitskanzlers hervor: Er mimte 2005 in dem TV-Dokudrama „Deutschlandspiel“ Helmut Kohl.

Außerdem spielte er in den ZDF-Dora-Heldt-Verfilmungen mit, beim „Bergdoktor“, hatte Episodenrollen in „Der Alte“, im „Tatort“ oder bei „Pfarrer Braun“. 2019 stand er für „Und tot bist Du! Ein Schwarzwaldkrimi“ unter der Regie von Marcus O. Rosenmüller vor der Kamera. Hamel zeigte sich vor Jahren froh, dass er viele verschiedene Charaktere habe spielen dürfen. „Ich wäre nicht gerne auf einen Typen festgelegt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
17.02.2026 18:38
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
171.187 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.322 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.830 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1431 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1179 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1152 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Society International
Im Alter von 85 Jahren
Deutscher Fernsehstar Lambert Hamel gestorben
Strenges Geheimrezept
75 und topfit: So bleibt Jane Seymour in Form!
Sie ist Model & Gräfin
Gucci-Erbe küsst fesche Tochter von Oscarregisseur
Sexy Urlaubsgrüße
Wow! Michelle Hunziker heizt Fans im Bikini ein
Gwyneths Tochter
Apple Martin dementiert böse Mobbing-Vorwürfe!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf