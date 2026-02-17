Vorteilswelt
Strafen ohne Folgen

Keine Ummeldung: Weiter freie Fahrt für Ukrainer

Innenpolitik
17.02.2026 17:00
Auch dieser Bentley-SUV muss nicht in Österreich umgemeldet werden bzw. versichert sein.
Auch dieser Bentley-SUV muss nicht in Österreich umgemeldet werden bzw. versichert sein.
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Stellen Sie sich vor, Sie fahren zu schnell und zahlen auch keine Steuer – während unsereins gestraft wird, gilt das für andere nicht ...

Konkret geht es um Vertriebene aus der Ukraine mit Aufenthaltsrecht im österreichischen Bundesgebiet. Denn auch im bald fünften Jahr des russischen Angriffskrieges gilt für Lenker mit Kfz-Kennzeichen aus Kiew & Co. eine Sonderregelung. Demnach besteht für sie keine Pflicht zur Ummeldung ihres Fahrzeuges (siehe Dokument oben).

Innenpolitik
17.02.2026 17:00
