Keine Ummeldung: Weiter freie Fahrt für Ukrainer

Konkret geht es um Vertriebene aus der Ukraine mit Aufenthaltsrecht im österreichischen Bundesgebiet. Denn auch im bald fünften Jahr des russischen Angriffskrieges gilt für Lenker mit Kfz-Kennzeichen aus Kiew & Co. eine Sonderregelung. Demnach besteht für sie keine Pflicht zur Ummeldung ihres Fahrzeuges (siehe Dokument oben).