Keine Ummeldung: Weiter freie Fahrt für Ukrainer

JETZT LIVE: Galatasaray gegen Juventus Turin!
CL-Playoff im Ticker
Stellen Sie sich vor, Sie fahren zu schnell und zahlen auch keine Steuer – während unsereins gestraft wird, gilt das für andere nicht ...
Konkret geht es um Vertriebene aus der Ukraine mit Aufenthaltsrecht im österreichischen Bundesgebiet. Denn auch im bald fünften Jahr des russischen Angriffskrieges gilt für Lenker mit Kfz-Kennzeichen aus Kiew & Co. eine Sonderregelung. Demnach besteht für sie keine Pflicht zur Ummeldung ihres Fahrzeuges (siehe Dokument oben).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.