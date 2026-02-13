48 Wohnungen waren 55 Tage lang ohne Trinkwasser

„Ich habe das ständige Flaschenschleppen schon so satt“, schimpft Paula S. aus der Neunkirchner Wohnhausanlage Hammerbachgasse/Brahmsgasse. Warum diese Klage? Mit 19. Dezember wurden die Mieter der 48 Wohneinheiten per Aushang – und später auch per Brief – darüber informiert, dass aufgrund eines Heizungsproblems sowohl das Kalt- als auch das Warmwasser bis auf Weiteres nicht zum Trinken geeignet sei. Die Bewohner behalfen sich seitdem mit abgekochtem oder zugekauftem Wasser aus dem Supermarkt.