Formel E auf Steroiden? Norris stichelt gegen Max

Lando Norris hat auf Max Verstappens Kritik an der neuen Boliden-Generation reagiert. „Jeder Fahrer kann sich etwas anderes suchen, das er tun kann“, stichelte der Weltmeister gegen den Red-Bull-Piloten.
Dieser hatte zuvor Kritik am deutlich größeren Elektro-Anteil der Formel-1-Autos geübt. „Als Fahrer fühlt es sich nicht wirklich wie Formel 1 an. Es fühlt sich eher wie Formel E auf Steroiden an“, meinte Verstappen.
Weltmeister kontert
Norris hingegen dürfte mit der Elektro-Verbrenner-Mischung weniger Probleme haben. „Es ist nicht so, dass er oder irgendein Fahrer hier sein muss“, meinte der McLaren-Fahrer außerdem.
Zumal Red Bull Racing auf gute Lösungen gefunden haben dürfte. Von Kinderkrankheiten fehlte bei den Tests in Bahrain bislang jede Spur.
