„Nicht so, dass ...“

Formel E auf Steroiden? Norris stichelt gegen Max

Formel 1
13.02.2026 10:54
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lando Norris hat auf Max Verstappens Kritik an der neuen Boliden-Generation reagiert. „Jeder Fahrer kann sich etwas anderes suchen, das er tun kann“, stichelte der Weltmeister gegen den Red-Bull-Piloten. 

0 Kommentare

Dieser hatte zuvor Kritik am deutlich größeren Elektro-Anteil der Formel-1-Autos geübt. „Als Fahrer fühlt es sich nicht wirklich wie Formel 1 an. Es fühlt sich eher wie Formel E auf Steroiden an“, meinte Verstappen.

Lando Norris bei den Tests in Bahrain
Lando Norris bei den Tests in Bahrain(Bild: EPA/ALI HAIDER)

Weltmeister kontert
Norris hingegen dürfte mit der Elektro-Verbrenner-Mischung weniger Probleme haben. „Es ist nicht so, dass er oder irgendein Fahrer hier sein muss“, meinte der McLaren-Fahrer außerdem.

Lesen Sie auch:
Max Verstappen
Kein Fan der neuen F1
Verstappen schimpft: „Wie Formel E auf Steroiden!“
12.02.2026
Tests in Bahrain
Bulle lässt F1-Feld staunen, Probleme bei Mercedes
13.02.2026

Zumal Red Bull Racing auf gute Lösungen gefunden haben dürfte. Von Kinderkrankheiten fehlte bei den Tests in Bahrain bislang jede Spur.

