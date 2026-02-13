Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kärnten auf Platz 1

Heimische Campingplätze verzeichnen Rekordjahr

Österreich
13.02.2026 11:23
(Bild: stock.adobe.com - Georg)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit der Corona-Pandemie boomt der Camping-Tourismus. Und dieser Trend hält an – 2025 konnte die heimische Branche sogar ein Rekordjahr verzeichnen. Die Gäste kommen dabei neben Österreich vor allem aus Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Liechtenstein sowie Tschechien.

0 Kommentare

Der Sommer bleibt zwar die Hauptsaison für das Campen in Österreich, zugleich zeigt sich laut ÖCC aber auch ein anhaltender Trend zum Wintercamping. Im November und Dezember 2025 stiegen die Nächtigungszahlen im Vergleich zu 2024 um jeweils rund 13 Prozent. Dank milder Temperaturen und den Osterferien verdoppelten sich im vergangenen April die Zahl der Übernachtungen auf 357.000. „Auch der Juni war ein sehr starker Monat – viel Sonne und wenig Niederschlag lockten Camper:innen nach Österreich“, hob ÖCC-Präsident Tomas Mehlmauer hervor.

Ein Campingplatz in Tirol
Ein Campingplatz in Tirol(Bild: Christof Birbaumer)

Kärnten beliebtestes Camping-Bundesland
Beliebtestes Camping-Bundesland war 2025 wieder Kärnten mit rund 2,6 Millionen Nächtigungen. In Tirol – besonders gefragt vor allem im Winter – wurde mit gut 2,5 Millionen Nächtigungen am zweithäufigsten gecampt. Auf Platz drei kommt Salzburg mit rund 998.900 Nächtigungen, gefolgt von der Steiermark (fast 756.700 Nächtigungen). Im Burgenland wurde rund 561.500-mal gecampt, in Oberösterreich etwas weniger oft, nämlich knapp 505.900-mal. Vorarlberg zählte gut 450.600 und Niederösterreich etwa 299.800 Nächtigungen, in Wien wurde rund 125.700-mal auf Camping- oder Stellplätzen übernachtet.

Lesen Sie auch:
Vom mobilen Pizzaofen bis hin zur Minipresso – wir haben die neuesten Campinggadgets für euch ...
Krone Plus Logo
Von Pizza bis Dusche
Trendige Camping-Gadgets im absoluten Härtetest
20.06.2025
Krone Plus Logo
Camping-Realität
Wie alltagstauglich sind Autodachzelte wirklich?
19.06.2025
Krone Plus Logo
Einsteiger-Tipps
Was man beim Camping beachten sollte
04.05.2024

Während die Zahl der Check-ins kontinuierlich steigt, werden die Aufenthalte auf den Camping- und Stellplätzen kürzer. Österreichweit liegt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer aktuell bei 3,7 Tagen. Eine Ausnahme bildet Kärnten: Dort beträgt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 5,3 Tage, wobei österreichische Gäste im Schnitt sogar 8,2 Tage verweilen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
13.02.2026 11:23
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.263 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.145 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.759 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1268 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
967 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
829 mal kommentiert
Mehr Österreich
Starker Anstieg 2025
Österreicher greifen öfter zu Bio-Lebensmitteln
Kärnten auf Platz 1
Heimische Campingplätze verzeichnen Rekordjahr
Unbekannter flüchtete
Nach Kollision im Koma: Wer rammte Skifahrerin?
Alarmierende Bilanz
Falsch entsorgte Batterien: Enormes Brandrisiko
Jetzt Mietreduktion
48 Wohnungen waren 55 Tage lang ohne Trinkwasser
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf