Heimische Campingplätze verzeichnen Rekordjahr

Der Sommer bleibt zwar die Hauptsaison für das Campen in Österreich, zugleich zeigt sich laut ÖCC aber auch ein anhaltender Trend zum Wintercamping. Im November und Dezember 2025 stiegen die Nächtigungszahlen im Vergleich zu 2024 um jeweils rund 13 Prozent. Dank milder Temperaturen und den Osterferien verdoppelten sich im vergangenen April die Zahl der Übernachtungen auf 357.000. „Auch der Juni war ein sehr starker Monat – viel Sonne und wenig Niederschlag lockten Camper:innen nach Österreich“, hob ÖCC-Präsident Tomas Mehlmauer hervor.