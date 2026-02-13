Zehntausend unterstützen Petition der Grünen

Was in den USA, Japan und 20 EU-Staaten ganz selbstverständlich sei, nämlich sehr große Erbschaften zu besteuern, werde hierzulande auch mit der SPÖ in der Regierung nicht umgesetzt. „Österreich ist eine Art gallisches Dorf für die Superreichen“, kritisierte Gewessler am Freitag in einer Pressekonferenz. Sie will ihr Anliegen in das Parlament bringen, im Kontext des Doppelbudgets 2027/28. Die EU-Abgeordnete Lena Schilling warb am Donnerstagabend beim Opernball in Wien mit ihrem Kleid für das Anliegen. Auf diesem war „Tax the rich – Save the climate“ („Besteuert die Reichen, rettet das Klima“) zu lesen.