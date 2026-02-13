Vorteilswelt
„Und dann kam er ...“

Reuter: Verschmustes Liebes-Debüt beim Opernball

Adabei Österreich
13.02.2026 11:16
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Martina Reuter ist frisch verliebt – und alle dürfen es sehen! Die Style-Expertin feierte am Opernball nämlich ihr großes Debüt mit ihrem neuen Freund Vladi. Und das fiel ziemlich verschmust aus!

0 Kommentare

Wer Reuters Instagram-Postings verfolgt, für den ist Vladi längst kein Unbekannter mehr. Denn der Neue der ORF-Style-Beraterin ist gleichzeitig auch ihr Fitnesstrainer. Beim Opernball zeigten sich die beiden nun erstmals gemeinsam am Red Carpet.

Reuter schwärmte von ihrem Vladi
„Ich war lange Single, ich war fast zwei Jahre Single“, verriet die 46-Jährige, die zuletzt vor allem durch ihre Body-Transformation für Schlagzeilen gesorgt hatte, Adabei-TV-Moderatorin am Red Carpet.

Martina Reuter ist frisch verliebt – und alle dürfen es sehen!
Martina Reuter ist frisch verliebt – und alle dürfen es sehen!(Bild: APA/APA-Images / Andreas Tischler)

Und fügte hinzu: „Ich habe mich dann ja lange im Fitness-Center aufgehalten und habe mir gedacht, diese Typen, die da sind, die gefallen mir alle ganz gut.“

Mit einem Schmunzeln erzählte sie weiter: „Und dann kam plötzlich er. Und hat mit mir trainiert und hat mich jede Woche gemessen und abgewogen. Also er ist der einzige Mensch, der sogar meinen Fettgehalt kennt ...“

Martina Reuter kam mit ihrem neuen Freund und Fitnesstrainer Vladi zum Opernball.
Martina Reuter kam mit ihrem neuen Freund und Fitnesstrainer Vladi zum Opernball.(Bild: Imre Antal)

Reuter im „Prinzessinnenkleid“
Dass die beiden nicht nur im Fitnessstudio zusammen eine gute Figur machen, sondern auch in Abendgarderobe, davon konnten sich Reuters Fans am Opernball ein Bild machen.

Während Vladi klassisch im Smoking kam, glänzte Reuter in einer petrolfarbigen Robe von Maurizio Giambra. „Ich finde die Farbe unfassbar schön und es ist ein richtiges Prinzessinnenkleid“, verriet sie der „Krone“ schon vorab zu ihrem Opernball-Look.

Adabei Österreich
13.02.2026 11:16
Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
