Reuter: Verschmustes Liebes-Debüt beim Opernball

Martina Reuter ist frisch verliebt – und alle dürfen es sehen! Die Style-Expertin feierte am Opernball nämlich ihr großes Debüt mit ihrem neuen Freund Vladi. Und das fiel ziemlich verschmust aus!
Wer Reuters Instagram-Postings verfolgt, für den ist Vladi längst kein Unbekannter mehr. Denn der Neue der ORF-Style-Beraterin ist gleichzeitig auch ihr Fitnesstrainer. Beim Opernball zeigten sich die beiden nun erstmals gemeinsam am Red Carpet.
Reuter schwärmte von ihrem Vladi
„Ich war lange Single, ich war fast zwei Jahre Single“, verriet die 46-Jährige, die zuletzt vor allem durch ihre Body-Transformation für Schlagzeilen gesorgt hatte, Adabei-TV-Moderatorin am Red Carpet.
Und fügte hinzu: „Ich habe mich dann ja lange im Fitness-Center aufgehalten und habe mir gedacht, diese Typen, die da sind, die gefallen mir alle ganz gut.“
Mit einem Schmunzeln erzählte sie weiter: „Und dann kam plötzlich er. Und hat mit mir trainiert und hat mich jede Woche gemessen und abgewogen. Also er ist der einzige Mensch, der sogar meinen Fettgehalt kennt ...“
Reuter im „Prinzessinnenkleid“
Dass die beiden nicht nur im Fitnessstudio zusammen eine gute Figur machen, sondern auch in Abendgarderobe, davon konnten sich Reuters Fans am Opernball ein Bild machen.
Während Vladi klassisch im Smoking kam, glänzte Reuter in einer petrolfarbigen Robe von Maurizio Giambra. „Ich finde die Farbe unfassbar schön und es ist ein richtiges Prinzessinnenkleid“, verriet sie der „Krone“ schon vorab zu ihrem Opernball-Look.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.