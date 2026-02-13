Nach Kollision im Koma: Wer rammte Skifahrerin?

Ein verheerender Skiunfall mit Fahrerflucht beschäftigt die Polizei im Tiroler Zillertal: Eine 60-jährige Deutsche wurde von einem unbekannten Wintersportler gerammt, woraufhin die Frau ins freie Gelände katapultiert und schwer verletzt wurde. Die Seniorin liegt in der Innsbrucker Klinik im künstlichen Koma – die Polizei fahndet nach dem Zweitbeteiligten.
Ereignet hat sich der fatale Unfall bereits am Dienstag, gegen 11.10 Uhr, im Skigebiet Penken in Schwendau, wie die Polizei erst am Freitag berichtete. Die 60-jährige Deutsche habe auf der schwarz markierten Piste Nr. 34 mit dem Namen „Harakiri“ am rechten Rand angehalten, als plötzlich eine unbekannte Person mit hoher Geschwindigkeit auf sie zurutschte!
Die 60-jährige Deutsche blieb rund zehn Meter abseits der Piste regungslos liegen.
Ermittler von der Polizei
Über Pistenrand hinauskatapultiert
„Die bislang unbekannte Person rutschte am Boden liegend mit den Skiern voraus talwärts und kollidierte mit der 60-Jährigen, welche daraufhin rund zehn Meter abseits der Piste regungslos liegen blieb“, so die Ermittler.
Mit Hubschrauber in die Klinik
Der unbekannte Wintersportler habe unmittelbar nach der Kollision die Flucht ergriffen. Die schwer verletzte 60-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Notarzthubschrauber „Heli-4“ in die Klinik Innsbruck geflogen. Die Frau befindet sich derzeit im künstlichen Koma.
Ermittler hoffen auf Hinweise
Vom zweitbeteiligten Wintersportler fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler hoffen jetzt auf mögliche Hinweise oder Augenzeugen.
Zeugen des Unfalls werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Mayrhofen unter der Telefonnummer 059133/ 7254-100 zu melden.
