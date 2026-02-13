Nach Kollision im Koma: Wer rammte Skifahrerin?

Ereignet hat sich der fatale Unfall bereits am Dienstag, gegen 11.10 Uhr, im Skigebiet Penken in Schwendau, wie die Polizei erst am Freitag berichtete. Die 60-jährige Deutsche habe auf der schwarz markierten Piste Nr. 34 mit dem Namen „Harakiri“ am rechten Rand angehalten, als plötzlich eine unbekannte Person mit hoher Geschwindigkeit auf sie zurutschte!