Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unbekannter flüchtete

Nach Kollision im Koma: Wer rammte Skifahrerin?

Tirol
13.02.2026 11:37
Die schwer verletzte Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Die schwer verletzte Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Ein verheerender Skiunfall mit Fahrerflucht beschäftigt die Polizei im Tiroler Zillertal: Eine 60-jährige Deutsche wurde von einem unbekannten Wintersportler gerammt, woraufhin die Frau ins freie Gelände katapultiert und schwer verletzt wurde. Die Seniorin liegt in der Innsbrucker Klinik im künstlichen Koma – die Polizei fahndet nach dem Zweitbeteiligten.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der fatale Unfall bereits am Dienstag, gegen 11.10 Uhr, im Skigebiet Penken in Schwendau, wie die Polizei erst am Freitag berichtete. Die 60-jährige Deutsche habe auf der schwarz markierten Piste Nr. 34 mit dem Namen „Harakiri“ am rechten Rand angehalten, als plötzlich eine unbekannte Person mit hoher Geschwindigkeit auf sie zurutschte!

Zitat Icon

Die 60-jährige Deutsche blieb rund zehn Meter abseits der Piste regungslos liegen.

Ermittler von der Polizei

Über Pistenrand hinauskatapultiert
„Die bislang unbekannte Person rutschte am Boden liegend mit den Skiern voraus talwärts und kollidierte mit der 60-Jährigen, welche daraufhin rund zehn Meter abseits der Piste regungslos liegen blieb“, so die Ermittler.

Mit Hubschrauber in die Klinik
Der unbekannte Wintersportler habe unmittelbar nach der Kollision die Flucht ergriffen. Die schwer verletzte 60-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Notarzthubschrauber „Heli-4“ in die Klinik Innsbruck geflogen. Die Frau befindet sich derzeit im künstlichen Koma.

Lesen Sie auch:
Bei der Talfahrt über eine gesperrte Piste brach der junge Mann plötzlich zusammen (Symbolbild).
Plötzlich kollabiert
Urlauber (24) nach Après-Ski auf Piste reanimiert
13.02.2026
Wintersportler gesucht
Frau (64) wurde bei Skiunfall schwer verletzt
12.02.2026

Ermittler hoffen auf Hinweise
Vom zweitbeteiligten Wintersportler fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler hoffen jetzt auf mögliche Hinweise oder Augenzeugen.

Zeugen des Unfalls werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Mayrhofen unter der Telefonnummer 059133/ 7254-100 zu melden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
13.02.2026 11:37
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine