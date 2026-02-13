Hollywood-Autor fürchtet wegen KI-Clip um Job

Sorge um Jobs

Reese stellte in einem weiteren Post auf X klar, dass er überhaupt nicht begeistert davon sei, dass KI in kreative Bereiche vordringt. „Im Gegenteil – ich habe Angst. So viele Menschen, die ich liebe, stehen vor dem Verlust ihres geliebten Berufs. Ich selbst bin auch gefährdet“, schrieb der Drehbuchautor weiter. Reese schrieb auch das Drehbuch für die Zombie-Komödie „Zombieland“ aus dem Jahr 2009.