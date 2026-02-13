Vorteilswelt
„Vorbei mit uns“

Hollywood-Autor fürchtet wegen KI-Clip um Job

Digital
13.02.2026 11:03
Die Filmbranche steht vor einem Umbruch.
Die Filmbranche steht vor einem Umbruch.(Bild: AP/Chris Pizzello)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tom Cruise und Brad Pitt kämpfen miteinander, doch nichts davon ist echt: Drehbuchautor Rhett Reese („Deadpool & Wolverine“) sorgt sich wegen eines mittels Künstlicher Intelligenz erstellten Kurzclips um seinen Job. „Ich sag‘s nicht gern. Aber es ist wahrscheinlich vorbei mit uns“, schrieb Reese zu dem Video auf der Plattform X.

Schon bald könnten Filme mit Hollywood-Qualität von einer einzigen Person am Computer erstellt werden. „Klar, wenn diese Person nichts kann, wird auch der Film miserabel sein. Aber wenn sie über das Talent und den Geschmack eines Christopher Nolan verfügt – und so jemand wird bald kommen -, dann wird das Ergebnis überwältigend sein.“

In dem Video, das Reese teilte, sind die Hollywood-Stars Tom Cruise (63) und Brad Pitt (62) zu sehen, wie sie sich einen Faustkampf in einer Trümmerlandschaft liefern. Das Video sieht täuschend echt aus. Der irische Regisseur Ruairi Robinson hatte das Video gepostet und dazu geschrieben, dass es mithilfe einer Künstlichen Intelligenz auf Grundlage einer kurzen Anweisung erstellt worden sei.

Sorge um Jobs
Reese stellte in einem weiteren Post auf X klar, dass er überhaupt nicht begeistert davon sei, dass KI in kreative Bereiche vordringt. „Im Gegenteil – ich habe Angst. So viele Menschen, die ich liebe, stehen vor dem Verlust ihres geliebten Berufs. Ich selbst bin auch gefährdet“, schrieb der Drehbuchautor weiter. Reese schrieb auch das Drehbuch für die Zombie-Komödie „Zombieland“ aus dem Jahr 2009.

