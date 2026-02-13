Hollywood-Autor fürchtet wegen KI-Clip um Job

Tom Cruise und Brad Pitt kämpfen miteinander, doch nichts davon ist echt: Drehbuchautor Rhett Reese („Deadpool & Wolverine“) sorgt sich wegen eines mittels Künstlicher Intelligenz erstellten Kurzclips um seinen Job. „Ich sag‘s nicht gern. Aber es ist wahrscheinlich vorbei mit uns“, schrieb Reese zu dem Video auf der Plattform X.
Schon bald könnten Filme mit Hollywood-Qualität von einer einzigen Person am Computer erstellt werden. „Klar, wenn diese Person nichts kann, wird auch der Film miserabel sein. Aber wenn sie über das Talent und den Geschmack eines Christopher Nolan verfügt – und so jemand wird bald kommen -, dann wird das Ergebnis überwältigend sein.“
In dem Video, das Reese teilte, sind die Hollywood-Stars Tom Cruise (63) und Brad Pitt (62) zu sehen, wie sie sich einen Faustkampf in einer Trümmerlandschaft liefern. Das Video sieht täuschend echt aus. Der irische Regisseur Ruairi Robinson hatte das Video gepostet und dazu geschrieben, dass es mithilfe einer Künstlichen Intelligenz auf Grundlage einer kurzen Anweisung erstellt worden sei.
Sorge um Jobs
Reese stellte in einem weiteren Post auf X klar, dass er überhaupt nicht begeistert davon sei, dass KI in kreative Bereiche vordringt. „Im Gegenteil – ich habe Angst. So viele Menschen, die ich liebe, stehen vor dem Verlust ihres geliebten Berufs. Ich selbst bin auch gefährdet“, schrieb der Drehbuchautor weiter. Reese schrieb auch das Drehbuch für die Zombie-Komödie „Zombieland“ aus dem Jahr 2009.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.