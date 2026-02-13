Österreicher greifen öfter zu Bio-Lebensmitteln

Die Infografik zeigt den Anteil von Bio-Produkten im Lebensmittelhandel nach Warengruppen für 2025 und die Entwicklung seit 2005. Frischgemüse hat mit 24 % den höchsten Bio-Anteil, gefolgt von Eiern mit 19,1 % und Frischobst mit 16,6 %. Der Gesamtanteil von Bio-Produkten ist von 4,5 % im Jahr 2005 auf 11,9 % im Jahr 2020 gestiegen. Quelle: AMA.