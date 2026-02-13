Brennsteiner widerspricht: „Dann wäre ich im Bett“

Vor dem Olympia-Riesentorlauf am Samstag (10/13.30 Uhr; live im sportkrone.at-Ticker) widerspricht Stefan Brennsteiner Superstar Marco Odermatt: „Wenn ich 15, 20 gute Tage hätte, wäre ich jetzt im Bett, weil ich so müde wäre!“
Marco Odermatt, der prägende Riesentorläufer der letzten Jahre, schnappte sich 2022 auch Olympia-Gold. In Italien ist er nach Platz vier in der Abfahrt, Silber in der Team-Kombination und Bronze im Super-G noch ungekrönt. „Klar ist es nach wie vor das große Ziel, Gold zu gewinnen“, meint der Schweizer Topstar vor seiner letzten Chance in Bormio.
Er werde mit lediglich zwei Riesentorlauf-Trainingstagen seit dem Weltcup in Adelboden ins Rennen gehen. „Die Spezialisten werden wahrscheinlich 15, 20 Tage gemacht haben, das ist sicher nicht die gleiche super Vorbereitung“, sagt Odermatt.
„Das wäre vom Umfang her viel zu viel“
Da widerspricht jedoch Brennsteiner. „Wenn ich 15, 20 gute Tage hätte, wäre ich jetzt im Bett, weil ich so müde wäre“, so der Österreicher. „Das wäre vom Umfang her viel zu viel.“ Als Riesentorlauf-Spezialist habe er natürlich mehr disziplinspezifisch als Odermatt trainieren können. „Das kann ein bisschen ein Vorteil sein, aber der Marco hat schon gezeigt, dass er mit dem immer sehr gut umgehen kann.“
Wenn ich 15, 20 gute Tage hätte, wäre ich jetzt im Bett, weil ich so müde wäre. Das wäre vom Umfang her viel zu viel.
Stefan Brennsteiner
Die Schweizer hat Brennsteiner sowieso ganz oben auf der Rechnung. „Die heißesten Eisen sind sicher Marco Odermatt und Loic Meillard. Aber es können sicher sehr viele um die Medaillen mitfahren.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.