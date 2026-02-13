Brennsteiner widerspricht: „Dann wäre ich im Bett“

„Das wäre vom Umfang her viel zu viel“

Da widerspricht jedoch Brennsteiner. „Wenn ich 15, 20 gute Tage hätte, wäre ich jetzt im Bett, weil ich so müde wäre“, so der Österreicher. „Das wäre vom Umfang her viel zu viel.“ Als Riesentorlauf-Spezialist habe er natürlich mehr disziplinspezifisch als Odermatt trainieren können. „Das kann ein bisschen ein Vorteil sein, aber der Marco hat schon gezeigt, dass er mit dem immer sehr gut umgehen kann.“