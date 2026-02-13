Vorteilswelt
Nach Odermatt-Sager

Brennsteiner widerspricht: „Dann wäre ich im Bett“

Olympia
13.02.2026 11:24
Stefan Brennsteiner peilt im Riesentorlauf eine Medaille an.
Stefan Brennsteiner peilt im Riesentorlauf eine Medaille an.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vor dem Olympia-Riesentorlauf am Samstag (10/13.30 Uhr; live im sportkrone.at-Ticker) widerspricht Stefan Brennsteiner Superstar Marco Odermatt: „Wenn ich 15, 20 gute Tage hätte, wäre ich jetzt im Bett, weil ich so müde wäre!“

Marco Odermatt, der prägende Riesentorläufer der letzten Jahre, schnappte sich 2022 auch Olympia-Gold. In Italien ist er nach Platz vier in der Abfahrt, Silber in der Team-Kombination und Bronze im Super-G noch ungekrönt. „Klar ist es nach wie vor das große Ziel, Gold zu gewinnen“, meint der Schweizer Topstar vor seiner letzten Chance in Bormio.

Marco Odermatt
Marco Odermatt(Bild: GEPA)

Er werde mit lediglich zwei Riesentorlauf-Trainingstagen seit dem Weltcup in Adelboden ins Rennen gehen. „Die Spezialisten werden wahrscheinlich 15, 20 Tage gemacht haben, das ist sicher nicht die gleiche super Vorbereitung“, sagt Odermatt.

„Das wäre vom Umfang her viel zu viel“
Da widerspricht jedoch Brennsteiner. „Wenn ich 15, 20 gute Tage hätte, wäre ich jetzt im Bett, weil ich so müde wäre“, so der Österreicher. „Das wäre vom Umfang her viel zu viel.“ Als Riesentorlauf-Spezialist habe er natürlich mehr disziplinspezifisch als Odermatt trainieren können. „Das kann ein bisschen ein Vorteil sein, aber der Marco hat schon gezeigt, dass er mit dem immer sehr gut umgehen kann.“

Zitat Icon

Wenn ich 15, 20 gute Tage hätte, wäre ich jetzt im Bett, weil ich so müde wäre. Das wäre vom Umfang her viel zu viel.

Stefan Brennsteiner

Die Schweizer hat Brennsteiner sowieso ganz oben auf der Rechnung. „Die heißesten Eisen sind sicher Marco Odermatt und Loic Meillard. Aber es können sicher sehr viele um die Medaillen mitfahren.“

Nach Odermatt-Sager
Brennsteiner widerspricht: „Dann wäre ich im Bett"
Folgen Sie uns auf