Türgriff weg: Österreichs Gegner bangte vor Start

Vor dem Gewinn der Staffel-Goldmedaille musste das deutsche Olympia-Team gehörig zittern. Ein verlorener Türgriff sorgte für bange Momente.
Tobias Wendl und Tobias Arlt bangten mit ihrem Team um ihre Teilnahme an der Staffel. „Die Rumänen waren als erster Starter ja schon fertig. Und plötzlich hatte einer die Klinke an der Tür zum Starthaus in der Hand, sie war rausgefallen. Da dachten wir 20 Sekunden lang, wie kommen wir jetzt pünktlich zum Start“, berichtete Doppelsitzer Wendl.
Kurzzeitig war der Gold-Coup in Gefahr! Doch die Deutschen schafften es noch rechtzeitig zum Start und rasten zum Triumph.
Zwölfte Medaille für Österreich
Für Österreich gab’s Silber. Lisa Schulte, Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Selina Egle/Lara Kipp fehlten in der Staffel eine halbe Sekunde auf die Deutschen. Österreichs Olympia-Team hält damit nach sechs Wettkampftagen der Winterspiele schon bei zwölf Medaillen (3-6-3).
