Sturm-Gegner will wieder Geschichte schreiben

Am 3. Dezember des Vorjahres passierte Sturm das Malheur. Der Meister, der vor der Pause Emanuel Aiwu mit Rot verloren hatte, ging daheim gegen die WSG Tirol mit 1:3 k.o. So weit, so schlecht. Doch für die Gäste war es ein historischer Tag. Denn es war ihr erster Dreier gegen Sturm in ihrer Bundesliga-Geschichte.
Samstag gibt es ein Wiedersehen, Sturm ist in Innsbruck zu Gast. Und hat dort wieder eine stolze Serie zu verteidigen. Seit der 1:2-Niederlage 1970 (damals waren die beiden Vereine noch in der Nationalliga beheimatet) haben die Grazer im „heiligen Land“ keine Partie mehr verloren. „Ich bin zwar ein Statistik-Freund, aber das habe ich nicht gewusst“, schmunzelt Philipp Semlic. Der Steirer auf der WSG-Trainerbank ist scharf auf den nächsten historischen Streich. „Wie immer werden wir versuchen, uns die drei Punkte zu holen. Doch gegen Sturm braucht es eine maximale Leistung, müssen wir am Anschlag sein“, betont der Vorauer.
