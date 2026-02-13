Klublegende Unterluggauer bewarb sich beim VSV

VSV hat ein wichtiges Ungarn-Wochenende vor sich! Am Samstag geht´s zu Ferencvaros Budapest, am Sonntag zu Szekesfehervar. Im Kampf ums „Pre-Play-off“ wäre ein Sieg im ersten Match doppelt wichtig. Stürmer Guus van Nes ist optimistisch. Aber bei den Villachern wackelt neben den Fix-Ausfällen von MacPherson und Strong eine dritte Abwehrstütze. Gerhard Unterluggauer bewarb sich bei seinem Ex-Klub.
Wichtiges Ungarn-Doppel! VSV muss am Samstag im vorgezogenen Match aus Spieltag 50 zu Ferencváros Budapest, am Sonntag aus Runde 47 nach Szekesfehervar. Im Grunddurchgang sind für Villach nur mehr sechs Partien offen – mit einem Sieg hätte man auf den Elften Budapest acht Zähler Vorsprung – damit wäre man so gut wie fix fürs Pre-Play-off qualifiziert.
