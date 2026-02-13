„Finde ich geil, dass uns jetzt alle abschreiben“

Das Kribbeln im Bauch ist ausgeprägter als sonst, am Handy hat er die Musik der kroatischen Musik-Ikone Oliver Dragojevic laufen. Sonntag rollt Lukas Grgic im Rapid-Bus auf Favoriten zu, seine persönliche Bilanz macht ihm Mut: „Das ist ja überragend“, sagt er zu den neun Siegen, die er in den bisherigen elf Duellen mit Austria Wien gefeiert hat. Beginnend mit dem 3:1 im Dress der WSG Tirol im Juli 2019: „Das war damals am Tivoli zugleich unsere Bundesliga-Premiere, da hat sich gleich ein super Gefühl entwickelt.“ Welches für den 30-Jährigen mit wenigen Ausnahmen bis heute anhielt. Mit der WSG feierte er gegen die Violetten drei Siege in drei Spielen, mit dem LASK gewann er zwei von drei Matches. Und für Rapid lief er fünfmal im Wiener Derby auf, mit ihm siegte Grün-Weiß viermal: „Selbst wenn es ein Fall fürs Phrasenschwein ist: Doch jedes Spiel beginnt bei 0:0, hat seine eigene Story – daher sind solche Statistiken auch immer mit Vorsicht zu genießen, Favoritenrollen wenig wert.“ Schlag nach beim Wiener Derby: Zuletzt im Mai riss Rapid mit dem 2:1-Erfolg in der Generali Arena die Austria aus den Titelträumen, im August lagen die Veilchen nach sieben Runden sieben Punkte hinter dem Erzrivalen – und gewannen dann prompt das Derby in Hütteldorf (Grgic saß auf der Bank) mit 3:1.