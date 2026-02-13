„Finde ich geil, dass uns jetzt alle abschreiben“

Elf Matches, neun Siege: Lukas Grgic hat eine sehr starke Bilanz gegen die Austria. Favoriten eroberte er dreimal, freut sich auf Fan-Rückkehr. Bei Violett holte Fischer die meisten Siege. Daheim hat der Kapitän gegen Grün-Weiß erst einmal verloren.
Das Kribbeln im Bauch ist ausgeprägter als sonst, am Handy hat er die Musik der kroatischen Musik-Ikone Oliver Dragojevic laufen. Sonntag rollt Lukas Grgic im Rapid-Bus auf Favoriten zu, seine persönliche Bilanz macht ihm Mut: „Das ist ja überragend“, sagt er zu den neun Siegen, die er in den bisherigen elf Duellen mit Austria Wien gefeiert hat. Beginnend mit dem 3:1 im Dress der WSG Tirol im Juli 2019: „Das war damals am Tivoli zugleich unsere Bundesliga-Premiere, da hat sich gleich ein super Gefühl entwickelt.“ Welches für den 30-Jährigen mit wenigen Ausnahmen bis heute anhielt. Mit der WSG feierte er gegen die Violetten drei Siege in drei Spielen, mit dem LASK gewann er zwei von drei Matches. Und für Rapid lief er fünfmal im Wiener Derby auf, mit ihm siegte Grün-Weiß viermal: „Selbst wenn es ein Fall fürs Phrasenschwein ist: Doch jedes Spiel beginnt bei 0:0, hat seine eigene Story – daher sind solche Statistiken auch immer mit Vorsicht zu genießen, Favoritenrollen wenig wert.“ Schlag nach beim Wiener Derby: Zuletzt im Mai riss Rapid mit dem 2:1-Erfolg in der Generali Arena die Austria aus den Titelträumen, im August lagen die Veilchen nach sieben Runden sieben Punkte hinter dem Erzrivalen – und gewannen dann prompt das Derby in Hütteldorf (Grgic saß auf der Bank) mit 3:1.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.