Eklat um UNO-Expertin: Berlin fordert Rücktritt

Auch in Frankreich sorgten die Aussagen für scharfe Reaktionen. Französische Abgeordnete warfen Albanese Antisemitismus vor. Sie habe „Israel als gemeinsamen Feind der Menschheit“ bezeichnet, schrieben sie in einem Brief an den französischen Außenminister Jean-Noël Barrot und forderten ihren Rücktritt. Barrot schloss sich dieser Forderung an. Albaneses Worte hätten sich nicht gegen die israelische Regierung gerichtet, „deren Politik man kritisieren darf“, sondern gegen „Israel als Volk und Nation, was absolut inakzeptabel ist“, sagte er am Mittwoch im Parlament.