Falsch entsorgte Batterien: Enormes Brandrisiko

Unwissenheit oder Bequemlichkeit

Lithiumbatterien finden sich heute in unzähligen Alltagsgegenständen – von Smartphones und Kinderspielzeug bis hin zu Einweg-E-Zigaretten. Meist aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit werden sie nicht getrennt entsorgt. Auch im privaten Umfeld ist der richtige Umgang mit Lithiumbatterien essenziell, um Brände in den eigenen vier Wänden zu vermeiden. Akkus sollten vor Beschädigungen, starker Hitze und Kälte geschützt werden, betont der VOEB.