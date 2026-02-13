Falsch entsorgte Batterien: Enormes Brandrisiko

Die österreichische Abfall- und Recyclingbranche schlägt Alarm: Insgesamt 36 größere Brände gab es in der Abfall- und Recyclingwirtschaft im Vorjahr. In vielen Fällen sind falsch entsorgte Lithiumbatterien oder -akkus die vermutete Ursache.
Erstmals hat der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) Bilanz gezogen und 36 größere Brandereignisse im Jahr 2025 dokumentiert. Einer der verheerendsten Brände ereignete sich bekanntlich auf dem Gelände eines Entsorgungs- und Recyclingbetriebes in Osttirol im Juli 2025. Dort wie auch in vielen weiteren Fällen sind falsch entsorgte Lithiumbatterien oder -akkus die vermutete Brandursache.
Tickende Zeitbomben
Solche Batterien, die fälschlicherweise im Restmüll, im Gelben Sack oder in der Papiertonne landen, können sich bei Beschädigung entzünden und verheerende Brände auslösen, warnt der VOEB. „Jeder Akku in der falschen Tonne ist eine tickende Zeitbombe für unsere Beschäftigten, für die Umwelt, für den Fortbestand ganzer Betriebe und die Entsorgungssicherheit“, betont Gabriele Jüly, Präsidentin des VOEB.
Unwissenheit oder Bequemlichkeit
Lithiumbatterien finden sich heute in unzähligen Alltagsgegenständen – von Smartphones und Kinderspielzeug bis hin zu Einweg-E-Zigaretten. Meist aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit werden sie nicht getrennt entsorgt. Auch im privaten Umfeld ist der richtige Umgang mit Lithiumbatterien essenziell, um Brände in den eigenen vier Wänden zu vermeiden. Akkus sollten vor Beschädigungen, starker Hitze und Kälte geschützt werden, betont der VOEB.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.