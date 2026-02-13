Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nations League

Zwei Heimspiele zum Start: ÖFB-Spielplan ist da!

Fußball International
13.02.2026 10:32
Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Nationalteam startet im Herbst mit einem Heimspieldoppel in die Gruppe B3 der Nations League. Die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick hat am 24. September (20.45 Uhr) Israel zu Gast und empfängt drei Tage danach (18.00) den von Franco Foda gecoachten Kosovo.

0 Kommentare

Danach folgen im neuen, verlängerten Länderspielfenster zwei Auswärtspartien. Am 1. Oktober (20.45) treten Kapitän David Alaba und Co. in Irland an, am 4. Oktober im Kosovo.

  Ihre dritte Heimpartie bestreitet die ÖFB-Auswahl am 14. November (20.45) gegen Irland. Beendet wird die Gruppenphase mit einem Auswärtsspiel gegen Israel am 17. November (20.45). Die Israelis bestritten ihre Heimspiele zuletzt allesamt auf neutralem Boden. Die UEFA gab am Freitagvormittag, damit einen Tag nach der Auslosung in Brüssel, den Spielplan bekannt.

Lesen Sie auch:
ÖFB-Ass Konrad Laimer nimmt sie schon ins Visier – unsere Gegner in der neuen Auflage der ...
Das Nations-League-Los
Österreich trifft auf Israel, Irland und Kosovo!
12.02.2026

Der Modus
Der Gruppensieger ist fix in der höchsten Liga, der Letzte steigt ab. Der Zweite kämpft in einem Play-off um den Einzug in Liga A, für den Dritten geht es ebenfalls im Play-off um den Verbleib in Liga B. Außerdem hält man sich mit einem guten Abschneiden eine Hintertür für eine Teilnahme an der EM 2028 in Großbritannien und Irland offen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
13.02.2026 10:32
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.263 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.145 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.759 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1268 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
967 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
829 mal kommentiert
Mehr Fußball International
Nations League
Zwei Heimspiele zum Start: ÖFB-Spielplan ist da!
Nun muss Wunder her
Barcelona-Debakel: „Gigantischer Fehler“ von Flick
Bundesliga im Ticker
Borussia Dortmund gegen Mainz – ab 20.30 Uhr LIVE
Deutsche-Liga-TICKER
LIVE ab 20.30 Uhr: Borussia Dortmund gegen Mainz!
In Copa del Rey
Gnadenlos! Atletico Madrid schießt Barcelona ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf