Pilnacek: Neues Gutachten bestätigt Ertrinkungstod

Auch hatte Pilz wiederholt die Arbeit der Staatsanwaltschaft Krems kritisiert, diese gar als „Schlafanwaltschaft“ bezeichnet. Dahingehend stellte die OStA Wien klar: „Die seitens der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau in diesem Verfahren gesetzten Schritte sind – auch retrospektiv – in keiner Weise zu beanstanden, zumal Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und Gericht bei der Ausübung von Befugnissen und bei der Aufnahme von Beweisen nur soweit in Rechte und Pflichten von Personen eingreifen dürfen, als dies gesetzlich ausdrücklich vorgesehen und zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist.“