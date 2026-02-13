Präsident Trump will Stahl- und Aluzölle lockern

Schlechte Stimmung in der Industrie

Das könnte auch in weiterer Folge Auswirkungen auf die schwächelnde Industrie in Österreich haben. Denn, obwohl die Wirtschaft hierzulande die zweijährige Rezession hinter sich gelassen hat, kommt die Konjunktur weiterhin nicht in Schwung. In der Industrie ist laut Wifo-Konjunkturtest im Jänner nach drei leichten Verbesserungen in Folge zuletzt die Stimmung wieder schlechter. Als Hauptgrund gilt die anhaltend schwache Nachfrage nach heimischen Exportgütern, die zusätzlich durch US-Zölle gebremst wird.