Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

US-Handelspolitik

Präsident Trump will Stahl- und Aluzölle lockern

Wirtschaft
13.02.2026 11:06
Die österreichische Industrie leidet unter der schwachen Nachfrage nach heimischen Exportgütern.
Die österreichische Industrie leidet unter der schwachen Nachfrage nach heimischen Exportgütern.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Achterbahnfahrt der US-Zollpolitik gibt es nach Informationen der „Financial Times“ den Plan Donald Trumps nach einem Kurswechsel bei den Zöllen auf Stahl und Aluminium, um den amerikanischen Verbrauchern weniger zu schaden. Das könnte auch für die österreichische Industrie Auswirkungen haben. 

0 Kommentare

US-Präsident Donald Trump will einem Bericht der „Financial Times“ zufolge einige Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte zurückfahren. Seine Regierung prüfe die Liste der mit den Abgaben belegten Produkte, berichtete das Medium am Freitag unter Berufung auf Insider. Geplant sei, einige Artikel wieder von den Zöllen zu befreien und keine weiteren Produkte der Liste hinzuzufügen.

Schlechte Stimmung in der Industrie
Das könnte auch in weiterer Folge Auswirkungen auf die schwächelnde Industrie in Österreich haben. Denn, obwohl die Wirtschaft hierzulande die zweijährige Rezession hinter sich gelassen hat, kommt die Konjunktur weiterhin nicht in Schwung. In der Industrie ist laut Wifo-Konjunkturtest im Jänner nach drei leichten Verbesserungen in Folge zuletzt die Stimmung wieder schlechter. Als Hauptgrund gilt die anhaltend schwache Nachfrage nach heimischen Exportgütern, die zusätzlich durch US-Zölle gebremst wird. 

In den USA sollten nach den Informationen künftig wieder gezielt einzelne Importwaren auf den Prüfstand gestellt werden – leitend solle dabei der Aspekt der nationalen Sicherheit sein. Im vergangenen Jahr hatte Trump Einfuhren von Stahl und Aluminium mit Zöllen von bis zu 50 Prozent belegt. Die Abgaben nutzt er immer wieder als Verhandlungstaktik im Umgang mit Handelspartnern.

Angst vor steigenden Verbraucherpreisen
Dem Bericht zufolge gibt es im Handelsministerium und im Büro des US-Handelsbeauftragten Befürchtungen, dass die Zölle den amerikanischen Verbrauchern schaden könnten. So gingen Vertreter der beiden Regierungsstellen davon aus, dass durch die Zölle die Preise unter anderem für Konserven- und Getränkedosen steigen. Experten hatten dies bereits vorhergesagt. Steigende Verbraucherpreise machen vielen Amerikanern zu schaffen. Diese Sorgen gelten als wichtiger Faktor für die Zwischenwahlen im November.

Einer jüngsten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos zufolge waren 59 Prozent der US-Bürger damit unzufrieden, wie die Trump-Regierung auf die steigenden Lebenshaltungskosten reagiert. Eine Stellungnahme der US-Regierung zu dem „Financial Times“-Bericht war zunächst nicht zu bekommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
13.02.2026 11:06
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.263 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.145 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.759 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1268 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
967 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
829 mal kommentiert
Mehr Wirtschaft
US-Handelspolitik
Präsident Trump will Stahl- und Aluzölle lockern
Frist rückt näher
Energiewende stockt: Jetzt droht uns Ärger mit EU
Softwarefirma aus Linz
Fabasoft machte mehr Umsatz, aber weniger Gewinn
„Krone“-Kommentar
Gewerkschafter als Giftspritzer
Brandgefahr
Mercedes muss rund 12.000 E-Autos zurückrufen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf