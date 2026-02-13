Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Angriffen im Iran

„Einsatzbereitschaft“: USA bestellen Bunkerbrecher

Ausland
13.02.2026 10:37
Die USA bestellen wieder Bunkerbrecher, die bei Angriffen auf unterirdische Atomanlagen im Iran ...
Die USA bestellen wieder Bunkerbrecher, die bei Angriffen auf unterirdische Atomanlagen im Iran eingesetzt wurden.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Angriff auf unterirdische Atomanlagen im Iran bestellt das US-Militär wieder Nachschub der bunkerbrechenden Bomben. Das sei nötig, „um die Einsatzbereitschaft wiederherzustellen“, teilte das US-Verteidigungsministerium mit.

0 Kommentare

Die US-Luftwaffe plant, die Bunkerbrecher beim Hersteller Boeing zu bestellen. Die genaue Zahl und der Wert des Auftrags waren zunächst unklar. Der mit einem GPS-System präzisionsgelenkte Bunkerbrecher ist rund sechs Meter lang und 13,6 Tonnen schwer. Aufgrund ihrer Dimensionen und des hohen Gewichts kann die Bombe nur von Tarnkappenbombern des Typs B-2 abgeworfen werden, über die ebenfalls nur das US-Militär verfügt. 

Bei dem Einsatz im Iran vor etwa einem Dreivierteljahr wurden 14 der massiven Bomben abgeworfen, die meisten davon auf die besonders tief reichende Anlage Fordo. Es handelte sich um den ersten Kampfeinsatz der Bombe in der US-Geschichte. Diese wurde speziell für Ziele entwickelt, die tief unter Felsgestein, dicken Erdschichten oder Beton liegen. Mit der Wucht ihres eigenen Gewichts – beschleunigt durch einen Abwurf aus großer Höhe – rammt die tonnenschwere Bombe mit einer besonders gehärteten Spitze den Weg für ihre Sprengstoffladung frei. Die Detonation erfolgt dann erst in der Tiefe.

Lesen Sie auch:
Nach der brutalen Niederschlagung von Massenprotesten im Jänner drohte der US-Präsident der ...
Deal oder Militär?
Trump droht Iran: „Das wird sehr traumatisch“
12.02.2026
Tote bei Protesten
Irans Präsident: „Kann selbst nicht mehr schlafen“
12.02.2026

„Die Ummantelung des Sprengkopfs ist aus einer speziellen Hochleistungs-Stahllegierung hergestellt und das Design ermöglicht eine große Sprengladung unter Beibehaltung der Integrität der Bombe während des Einschlags“, heißt es in einem erklärenden Dokument des US-Militärs zur Funktionsweise. Es ist nicht bekannt, wie viele bunkerbrechende Bomben vom Typ GBU-57 das US-Militär hat. 2015 bestellte die Luftwaffe 20 Stück.

Im Juni 2025 griff Israels Militär den Iran an, die dortigen Streitkräfte reagierten mit Raketenbeschuss. Knapp eine Woche später schloss sich das Militär der Vereinigten Staaten dem Krieg an und bombardierte zentrale Atomanlagen. Nach zwölf Tagen endete die militärische Auseinandersetzung mit einer US-Waffenruhe. Derzeit laufen wieder Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump hat mehrfach mit einem militärischen Eingreifen gedroht, sollte keine Einigung erzielt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
13.02.2026 10:37
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf