„Einsatzbereitschaft“: USA bestellen Bunkerbrecher

Bei dem Einsatz im Iran vor etwa einem Dreivierteljahr wurden 14 der massiven Bomben abgeworfen, die meisten davon auf die besonders tief reichende Anlage Fordo. Es handelte sich um den ersten Kampfeinsatz der Bombe in der US-Geschichte. Diese wurde speziell für Ziele entwickelt, die tief unter Felsgestein, dicken Erdschichten oder Beton liegen. Mit der Wucht ihres eigenen Gewichts – beschleunigt durch einen Abwurf aus großer Höhe – rammt die tonnenschwere Bombe mit einer besonders gehärteten Spitze den Weg für ihre Sprengstoffladung frei. Die Detonation erfolgt dann erst in der Tiefe.