„Habe mit 30 Jahren das Gehen neu lernen müssen“

Klublegende Unterluggauer bewarb sich beim VSV
Villachs Ungarn-Doppel
Was viele nicht wissen: Die Karriere von Österreichs Olympiaheld Alessandro Hämmerle, der nun zwei Goldene im Snowboard-Cross hat, hing 2024 an einem seidenen Faden. Mit 30 Jahren musste er das Gehen neu lernen. Wie ihm dabei „Künstliche Intelligenz“ half.
Und auch in Italien ging es Hämmerle zuletzt nicht gut. Er ist seit Tagen gesundheitlich angeschlagen. „Ich habe die Nacht vor dem Wettkampf kaum geschlafen. Vor der Qualifikation nahm er ein Paracetamol, danach noch ein „gutes altes Nasenspray“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.