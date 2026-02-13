Flüchtiger Koks-Dealer aus NÖ in Thailand gefasst

Verdächtiger soll ausgeliefert werden

Kurz nach dem Check-In in einem Luxus-Hotel im Bezirk Na Jomtien in der Provinz Chonburi klickten bereits die Handschellen. „Wir warten noch auf die offizielle Verständigung der thailändischen Behörden bezüglich der Festnahme und in weiterer Folge der Auslieferung nach Österreich“, berichtet Erich Habitzl, Erster Staatsanwalt aus Wiener Neustadt im Gespräch mit der „Krone“ – und weiter: „Der Beschuldigte soll im Raum Wiener Neustadt im Zeitraum von März 2024 bis Jänner 2026 Kokain verkauft haben, im Rahmen einer kriminellen Vereinigung.“ Dabei soll es sich um rund 600 Gramm des weißen Pulvers gehandelt haben.