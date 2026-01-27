Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Olympische Spiele

Gasser und Karl sind Österreichs Fahnenträger!

Wintersport
27.01.2026 19:01
Die Snowboarder Anna Gasser und Benjamin Karl
Die Snowboarder Anna Gasser und Benjamin Karl(Bild: Michael Meindl, www.michaelmeindl.com)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die beiden Snowboard-Olympiasieger Anna Gasser und Benjamin Karl werden das österreichische Team bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d‘Ampezzo bei der Eröffnung am 6. Februar als Fahnenträger anführen!

0 Kommentare

Das wurde vom Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) am Dienstag im Rahmen der Farewell-Feier der heimischen Olympia-Starter in Wien verkündet. Gasser hatte 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking jeweils die Gold-Medaille gewonnen, Karl vor vier Jahren in China.

Österreichs Fahnenträger bei Olympischen Winterspielen seit 1948:

  • 1948 in St. Moritz – Peter Grießler (Winter-Fünfkampf)
  • 1952 in Oslo Sepp – Bradl (Skispringen)
  • 1956 in Cortina d‘Ampezzo – Toni Sailer (Ski alpin)
  • 1960 in Squaw Valley – Norbert Felsinger (Eiskunstlauf)
  • 1964 in Innsbruck – Regine Heitzer (Eiskunstlauf)
  • 1968 in Grenoble – Emmerich Danzer (Eiskunstlauf)
  • 1972 in Sapporo – Manfred Schmid (Rodeln)
  • 1976 in Innsbruck – Franz Klammer (Ski alpin)
  • 1980 in Lake Placid – Annemarie Moser (Ski alpin)
  • 1984 in Sarajevo – Franz Klammer (Ski alpin)
  • 1988 in Calgary – Leonhard Stock (Ski alpin)
  • 1992 in Albertville – Anita Wachter (Ski alpin)
  • 1994 in Lillehammer – Anita Wachter (Ski alpin)
  • 1998 in Nagano – Emese Hunyady (Eisschnelllauf)
  • 2002 in Salt Lake City – Angelika Neuner (Rodeln)
  • 2006 in Turin – Renate Götschl (Ski alpin)
  • 2010 in Vancouver – Andreas Linger (Rodeln)
  • 2014 in Sotschi – Mario Stecher (Nordische Kombination)
  • 2018 in Pyeongchang – Anna Veith (Ski alpin)
  • 2022 in Peking – Julia Dujmovits (Snowboard) und Benjamin Maier (Bob)
  • 2026 in Mailand/Cortina – Anna Gasser/Benjamin Karl (jeweils Snowboard)
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.359 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
235.933 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
223.152 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Wintersport
Olympische Spiele
Gasser und Karl sind Österreichs Fahnenträger!
Nach Kreuzbandriss
ÖSV-Speeddame genießt aktuell das „Hotel Mama“
Riesentorlauf-Krimi
Braathen führt in Schladming, aber Schwarz lauert
Unser Skeleton-Ass
Nach Gehirnerschütterung: Flock wieder im Training
ICE-Agenten in Italien
„Verstörend, Olympia muss Ort des Friedens sein!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf