Im Gedankenkarussell? Der wahre Grund überrascht

Gedanken, die sich verselbstständigen, sind oft ein Zeichen innerer Anspannung. Stress, Überforderung, Perfektionismus oder ungelöste Konflikte können dazu führen, dass der Geist nicht zur Ruhe kommt. Doch warum geraten wir überhaupt immer wieder – manche häufiger, andere seltener – in solche Gedankenschleifen? Die Antwort darauf ist überraschender, als man denkt.