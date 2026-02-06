Kistenweise Beweise nach Schreckenstat gesichert

Dieser Fall erschüttert ganz Österreich: Eine 26-jährige Oberösterreicherin wurde in Wien gefangen gehalten – missbraucht, geschlagen und gefesselt. Sie schwebt jetzt immer noch in Lebensgefahr, vom Täter fehlt jede Spur. Die „Krone“ besuchte den Tatort.
In einer Souterrain-Wohnung in der Mohsgasse, unweit des berühmten Belvederes im Bezirk Landstraße, wurde am Donnerstag eine 26-jährige Frau mit schwersten Verletzungen aufgefunden. Viktoria S., eine gebürtige Oberösterreicherin, schwebt in Lebensgefahr.
Ermittler gehen davon aus, dass sie über Tage hinweg in ihrer eigenen Wohnung festgehalten, misshandelt und offensichtlich vergewaltigt wurde.
Opfer war sechs Tage nicht erreichbar
Fakt ist, dass sie sechs Tage lang nicht erreichbar war. Von einem möglichen Täter fehlt aber bislang jede Spur.
Ausgelöst wurde der Einsatz durch die Mutter des Opfers, die ihre Tochter nicht erreichen konnte und Vermisstenanzeige in ihrem Wohnort in Niederösterreich erstattet hatte.
Gegen 13 Uhr öffneten Polizeibeamte die Wohnung – was sie dort vorfanden, beschreiben Ermittler als „Szenerie des Grauens“. Die Bewusstlose wies massive Hämatome, Striemen und Schleifspuren auf, zudem gibt es konkrete Hinweise auf ein mögliches Sexualverbrechen.
Laut Berufsrettung war sie stark dehydriert, verwahrlost und „sehr schlecht ansprechbar“. Viktoria wurde notfallmedizinisch versorgt und in den Schockraum eines Spitals gebracht. Sie schwebt derzeit in Lebensgefahr.
„Krone“ am Tatort
Beim Lokalaugenschein der „Krone“ bot sich schon im Stiegenhaus ein beklemmendes Bild: Ein bestialischer Geruch herrschte im Haus mit der Nummer 31 vor. Stundenlang durchkämmten Kriminaltechniker den Tatort und trugen Kisten voller Beweismittel aus dem Gebäude.
Nachbarn schockiert und ratlos
Nachbarn zeigen sich schockiert und zugleich ratlos. Man habe die Frau nur flüchtig gekannt, heißt es. Eine Anrainerin erinnert sich jedoch an einen „wilden Streit“ im Herbst des Vorjahres. Ein anderer Bewohner will vor rund einem Jahr einen Mann gesehen haben, der öfter bei ihr gewesen sei. Teilweise werden die Eingangstüren der Parteien sogar mit schweren Eisengittern gesichert, wohl fühlt man sich in der Gegend also nicht unbedingt.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, erklärt Polizeisprecher Markus Dittrich, auch das weitere Umfeld soll nun einvernommen werden. Fahnder des Landeskriminalamts hefteten sich bereits an die Fersen möglicher Verdächtiger. Fest steht: Viktoria S., die 26-jährige Oberösterreicherin, kämpft ums Überleben. Viele Fragen sind aber noch offen!
