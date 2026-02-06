Kistenweise Beweise nach Schreckenstat gesichert

Nachbarn schockiert und ratlos

Nachbarn zeigen sich schockiert und zugleich ratlos. Man habe die Frau nur flüchtig gekannt, heißt es. Eine Anrainerin erinnert sich jedoch an einen „wilden Streit“ im Herbst des Vorjahres. Ein anderer Bewohner will vor rund einem Jahr einen Mann gesehen haben, der öfter bei ihr gewesen sei. Teilweise werden die Eingangstüren der Parteien sogar mit schweren Eisengittern gesichert, wohl fühlt man sich in der Gegend also nicht unbedingt.