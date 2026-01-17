Kuscheln, Nähe, Sex: die stärksten Stresskiller

Wie Singles sich Nähe schenken können

Auch wer allein lebt, muss auf die Kraft von Nähe nicht verzichten. Berührung lässt sich bewusst in den Alltag holen – etwa durch Massagen, die nicht nur Verspannungen lösen, sondern denselben beruhigenden biochemischen Effekt haben wie eine Umarmung. Eine professionelle Massage, eine achtsame Selbstmassage oder einfache Rituale wie das Eincremen des eigenen Körpers können das Nervensystem spürbar entspannen. Nähe beginnt nicht erst bei zwei Menschen – sie kann auch ein Geschenk an sich selbst sein.