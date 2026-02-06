LIVE ab 20.30 Uhr: RB Salzburg gegen Austria Wien!

Salzburg schon im Wettkampfmodus

Während die Austria ihr erstes Bewerbsmatch in diesem Jahr absolviert, stehen die Salzburger aufgrund ihrer Auftritte in der Europa League (3:1 gegen Basel, 2:3 bei Aston Villa) und im ÖFB-Cup-Viertelfinale (1:0 beim WAC) bereits vor ihrem vierten Spiel. „Dass wir schon im Wettkampfmodus sind, ist mit Sicherheit gut für uns“, meinte Trainer Thomas Letsch. Der Deutsche zeigte sich mit den Leistungen in den Partien nach dem Jahreswechsel zufrieden. „Es waren drei gute Spiele. Jetzt wollen wir mit einem Sieg in die Bundesliga starten.“