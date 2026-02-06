Vorteilswelt
Trotz Liga-Ansage

Riesiger Wirbel! Ronaldo fehlt bei Al Nassr erneut

Fußball International
06.02.2026 21:28
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo(Bild: AFP/FAYEZ NURELDINE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Wirbel um Cristiano Ronaldo in der saudi-arabischen Fußball-Liga geht weiter!

Trotz der klaren Worte der Saudi Pro League fehlte der 41-jährige Portugiese auch bei der Partie seines Klubs Al Nassr gegen Al Ittihad in der Aufstellung seines Teams. Ronaldo hatte bereits beim Spiel gegen Al Riyadh gefehlt, verletzt soll CR7 aber nicht sein. Am Mittwoch hatte er noch ein Foto vom Training in den sozialen Medien gepostet. Ohne seinen Star gewann Al Nassr 2:0 …

Nicht genug in Ronaldos Klub investiert?
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Ronaldo darüber verärgert sein, dass der Saudi Public Investment Fund (PIF) während der Transferperiode in seinen Augen nicht genug in seinen Klub investiert habe. Dagegen holte Rivale Al Hilal, an dem der PIF auch 75 Prozent Anteile hat, beispielsweise Ronaldos ehemaligen Real-Madrid-Teamkollegen Karim Benzema. Laut der portugiesischen Sportzeitung „Record“ soll Ronaldos Vertrag bei Al-Nassr eine Ausstiegsklausel beinhalten. Die Ablösesumme soll bei 50 Millionen Euro liegen.

„Egal wie bedeutend er auch sein mag ...“
Laut Medienberichten hatte die Saudi Pro League Ronaldo einen Tag vor dem Spiel gegen Al Ittihad eine klare Ansage gemacht. „Cristiano hat sich seit seiner Ankunft voll und ganz für Al Nassr engagiert und eine wichtige Rolle für das Wachstum und die Ambitionen des Vereins gespielt“, erklärte ein Sprecher laut dem britischen Sender BBC und der Nachrichtenagentur PA: „Aber kein Einzelner – egal wie bedeutend er auch sein mag – trifft Entscheidungen, die über seinen eigenen Verein hinausgehen.“

