Kolb-Tor bei 1:4-Pleite von Freiburg gegen Bayern

Österreichs Fußball-Nationalspielerin Lisa Kolb hat am Freitagabend im Heimspiel Freiburgs in der deutschen Fußball-Bundesliga der Frauen gegen Bayern München kurz vor der Halbzeit zum 1:1 getroffen!
Die Gäste gingen aber letztlich mit einem 4:1-Sieg vom Platz.
Bei den Bayern spielte mit Katharina Naschenweng eine andere rot-weiß-rote Teamspielerin ab der 83. Minute, als der Endstand schon gegeben war.
