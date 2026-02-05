Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erstaunliche Effekte

Lachen ist Gehirn-Magie, und Ihr Körper liebt es!

Mentale Stärke & Emotionale Balance
05.02.2026 06:00
Wenn wir drauf losprusten, fährt das Stresssystem runter. Cortisol und Adrenalin sinken, das ...
Wenn wir drauf losprusten, fährt das Stresssystem runter. Cortisol und Adrenalin sinken, das limbische System beruhigt sich.(Bild: Joerch - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Heute schon gelacht? Noch nicht? Dann wird’s Zeit. Denn im Gehirn zündet herzhaftes Gelächter ein kleines Feuerwerk. Und Kichern kann messbar Abwehrzellen aktivieren. Ein kurzer, echter Lachmoment reicht dafür oft schon aus. Ihr Immunsystem liebt Humor mehr, als Sie denken.

0 Kommentare

Es beginnt oft in den unscheinbaren Momenten: Ein schiefer Blick, ein unerwarteter Kommentar, ein kleines Missgeschick – und plötzlich bricht jemand in Lachen aus. Einer macht einen Witz in einer völlig verfahrenen Situation – und alle prusten los, bis ihnen die Tränen kommen. Danach ist alles leichter.

Kennen Sie solche Momente? Was für uns vielleicht wie ein kurzer Ausbruch aus dem Alltag wirkt, ist aus wissenschaftlicher Sicht ein hochwirksamer Gesundheitsmoment. Doch was passiert dabei genau im Körper?

Stress sinkt – und zwar messbar
Beim Lachen passiert in unserem Organismus mehr, als wir bewusst wahrnehmen. Die Atmung wird tiefer, das Herz schlägt ruhiger, und Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin gehen zurück. Gleichzeitig schüttet der Körper Glücksbotenstoffe aus, die uns entspannen und innerlich aufhellen.

Mag. Dr. Karin Flenreiss‑Frankl, klinische Psychologin sowie Gesundheits- und Arbeitspsychologin, erklärt: „Lachen ist eine der schnellsten Möglichkeiten, das Stresssystem zu beruhigen. Der Körper schaltet innerhalb weniger Sekunden vom Alarmmodus in einen Zustand der Entspannung.“

Ein Booster für das Immunsystem
Dass fröhliche Stimmung die Abwehrkräfte stärkt, klingt fast zu schön, um wahr zu sein – ist aber gut belegt. Studien zeigen, dass beim Lachen Immunzellen aktiver werden und Antikörper im Speichel steigen. Menschen, die regelmäßig lachen, sind oft weniger anfällig für Infekte. Mag. Dr. Flenreiss‑Frankl betont: „Wir unterschätzen, wie stark Emotionen auf das Immunsystem wirken. Lachen ist wie ein kleiner Trainingsreiz für die körpereigene Abwehr.“

Schmerzreduktion – ein überraschender Effekt
Kichern kann Schmerzen lindern. Durch die Ausschüttung von Endorphinen steigt die Schmerzschwelle. Ein Effekt, der sogar in der Schmerztherapie genutzt wird. Für viele Betroffene bedeutet das: Ein humorvoller Moment kann körperlich spürbare Erleichterung bringen.

Lachen verbindet – und stärkt Beziehungen
„Gemeinsames herzhaftes Lachen ist wie ein emotionaler Klebstoff. Es verbindet uns auf einer Ebene, die Worte allein nicht erreichen“, so Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl. Wer gemeinsam lacht, fühlt sich einander näher. Das Bindungshormon Oxytocin wird freigesetzt, was Vertrauen und Verbundenheit stärkt. 

Humor zündet im Gehirn dieselben Belohnungszentren wie Schokolade.
Humor zündet im Gehirn dieselben Belohnungszentren wie Schokolade.(Bild: MMollaretti - stock.adobe.com)

Das Gehirn liebt Humor
Gelächter aktiviert gleich mehrere Hirnareale – jene für Emotionen, Motorik, Sprache und Belohnung. Diese breite Aktivierung wirkt wie ein Mini‑Workout fürs Gehirn. Menschen, die Humor bewusst nutzen, denken oft flexibler und finden kreativere Lösungen. Netzwerke synchronisieren sich. Mehrere Hirnareale arbeiten gleichzeitig – von der emotionalen Verarbeitung (Amygdala) bis zur Motorik und Atmung.

Warum wir Lachen bewusst trainieren sollten
Viele Erwachsene verlieren im Alltag den Zugang zu ihrem Humor – und damit zu einer wichtigen Ressource. Dabei wäre es gerade in stressigen Zeiten besonders wertvoll, sich bewusst Momente des Lachens zu schaffen.

Mag. Dr. Flenreiss‑Frankl bringt es auf den Punkt: „Gute Laune ist kein Luxus. Es ist eine psychologische Ressource, die wir aktiv pflegen sollten – genauso wie Bewegung oder gesunde Ernährung.“

Fakten, die verblüffen
Die Wissenschaft der guten Laune
  • Der Körper unterscheidet nicht zwischen echtem und bewusst herbeigeführtem Lachen. Die Wirkung ist ähnlich, deswegen bewusst vor den Spiegel stellen und sich anlachen.
  • Kinder lachen rund 300-mal am Tag – Erwachsene oft weniger als 20-mal. Ein trauriger Fakt!
  • Lachen ist ansteckend. Schon das Hören eines Lachens aktiviert Spiegelneuronen, also Nervenzellen, die im Gehirn aktiv werden, wenn wir eine Handlung beobachten – so, als würden wir sie selbst ausführen.
  • Ein Lachanfall trainiert bis zu 80 Muskeln.
  • Menschen, die viel lachen, leben statistisch länger und sehen jünger aus.

Besonders wichtig ist Humor in Beziehungen – je mehr sie gemeinsam zum Lachen haben, umso harmonischer ist die Beziehung. Lachen ist also nicht nur gesund – es ist im Grunde Ihr eingebautes Wellness-Programm. Kostenlos, jederzeit abrufbar und gänzlich nebenwirkungsfrei.

Wer öfter lacht, tut seinem Körper etwas Gutes, ohne dafür ins Fitnessstudio zu müssen. Und mal ehrlich: Wann hat uns ein Bauchmuskelkater vom Lachen je gestört?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Worauf es ankommt
Die goldene Drei-R-Regel: So geht gesunder Schlaf
Mentale Stärke
Die besten Strategien, um in Balance zu bleiben
Bewegung im Alltag
Fitness-Experte: „Nicht nur sagen, sondern machen“
Hallo, Wohlfühlgewicht
Schluss mit Verzicht, Stress und Kalorienkrampf
Experte klärt auf
Blut spenden: Wie es geht und warum es wichtig ist
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
186.488 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
183.620 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.194 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Mentale Stärke & Emotionale Balance
Erstaunliche Effekte
Lachen ist Gehirn-Magie, und Ihr Körper liebt es!
Mehr Leichtigkeit
Glück ist kein Zufall – es lässt sich trainieren!
Krone Plus Logo
Nerven aus Stahl?
Testen Sie, wie stressresistent Sie wirklich sind!
Motivations-Code
So tricksen Sie Ihr Hirn zum Durchhalten aus!
Mentale Stärke
Die besten Strategien, um in Balance zu bleiben

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf