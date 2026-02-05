Lachen ist Gehirn-Magie, und Ihr Körper liebt es!

Ein Booster für das Immunsystem

Dass fröhliche Stimmung die Abwehrkräfte stärkt, klingt fast zu schön, um wahr zu sein – ist aber gut belegt. Studien zeigen, dass beim Lachen Immunzellen aktiver werden und Antikörper im Speichel steigen. Menschen, die regelmäßig lachen, sind oft weniger anfällig für Infekte. Mag. Dr. Flenreiss‑Frankl betont: „Wir unterschätzen, wie stark Emotionen auf das Immunsystem wirken. Lachen ist wie ein kleiner Trainingsreiz für die körpereigene Abwehr.“