Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

War allein unterwegs

22-Jähriger stürzt beim Eisklettern ab und stirbt

Ausland
06.02.2026 23:09
Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen (Symbolbild).
Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen (Symbolbild).(Bild: (c) Ondra Vacek / PioletProduction.com stock.adobe)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 22-Jähriger ist beim Eisklettern an den Gaisalpfällen im Oberallgäu in Deutschland tödlich verunglückt.

0 Kommentare

Er sei am Donnerstagabend allein zu der Klettertour in Reichenbach, einem Ortsteil von Oberstdorf, aufgebrochen, teilte die Polizei mit. Am Freitagmorgen hätten andere Kletterer eine im Schnee liegende leblose Person gemeldet.

Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert, die Besatzung konnte aber nur noch den Tod des Kletterers feststellen. Er wurde aus dem steilen und eisigen Gelände geborgen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Einsatzkräfte war der 22‐Jährige allein unterwegs und stürzte in der Eiskletterroute ab. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf