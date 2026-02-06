22-Jähriger stürzt beim Eisklettern ab und stirbt

Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert, die Besatzung konnte aber nur noch den Tod des Kletterers feststellen. Er wurde aus dem steilen und eisigen Gelände geborgen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Einsatzkräfte war der 22‐Jährige allein unterwegs und stürzte in der Eiskletterroute ab.