Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehr Leichtigkeit

Glück ist kein Zufall – es lässt sich trainieren!

Mentale Stärke & Emotionale Balance
31.01.2026 10:00
Manchmal braucht es nur winzige Momente, um das Wohlbefinden zu heben – Glückstraining beginnt ...
Manchmal braucht es nur winzige Momente, um das Wohlbefinden zu heben – Glückstraining beginnt im Kleinen.(Bild: Olha Afanasieva - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Glück wird oft als Laune des Schicksals betrachtet. Doch ein großer Teil unseres Wohlbefindens ist erlernbar. Was esoterisch klingt, ist wissenschaftlich belegt: Glück lässt sich trainieren - ähnlich wie Ausdauer, Konzentration oder Muskelkraft. Wir haben die besten Methoden für Sie!

0 Kommentare

„Glück ist kein Geschenk, sondern ein Verhalten. Wer es regelmäßig übt, erlebt es häufiger“, erklärt die klinische Psychologin, Gesundheits- und Arbeitspsychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl. Mit anderen Worten: Wir können unser Glück aktiv mitgestalten.

Doch was steckt hinter dem Konzept des Glückstrainings? Es umfasst Methoden, die das Gehirn darauf ausrichten, positive Erfahrungen bewusster wahrzunehmen. Denn unser Nervensystem ist evolutionär darauf programmiert, Gefahren stärker zu registrieren als schöne Momente. Ein Mechanismus, der früher überlebenswichtig war – heute aber oft unnötigen Stress erzeugt. „Wir übersehen das Gute, weil unser Gehirn ständig nach dem Schlechten sucht“, erklärt die „Krone“-Expertin. „Glückstraining korrigiert diese Schieflage.“

Zitat Icon

Glück ist kein Dauerzustand, es sind mehr die Glücksmomente. Aber wir können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir es erleben.

Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl, klinische Psychologin, Gesundheits- und Arbeitspsychologin

Bild: Eva Manhart

Neurowissenschaftlich ist das gut erklärbar:

  • Positive Erlebnisse müssen wir bewusst ein paar Sekunden lang wahrnehmen, damit das Gehirn sie verankert. Negative Eindrücke brennen sich dagegen schneller ein.
  • Regelmäßiges Glückstraining stärkt jene neuronalen Netzwerke, die für Wohlbefinden zuständig sind.
Lesen Sie auch:
Moderne Forschung zeigt, dass Achtsamkeitspraxis weit mehr ist als Entspannung.
Meditation heute
Warum sie wirkt – und wie Sie davon profitieren
20.01.2026
Motivations-Code
So tricksen Sie Ihr Hirn zum Durchhalten aus!
25.01.2026
Zu viel im Kopf
Im Gedankenkarussell? Der wahre Grund überrascht
14.01.2026
Krone Plus Logo
Mit Selbsttest
Kratzen Sie am Burnout oder leben Sie schon?
07.01.2026

„Glück ist kein Dauerzustand, es sind mehr die Glücksmomente“, betont Mag. Dr. Flenreiss-Frankl. „Aber wir können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir es erleben.“ Wer ständiges Glücklichsein anstrebt, kann nur scheitern.

Dass Glück ein wahres Multitalent ist, zeigen wissenschaftliche Untersuchungen. Einfache Glücks‑Routinen stärken Resilienz, verbessern den Schlaf, vertiefen Beziehungen, steigern die Motivation und unterstützen das Immunsystem. Studien belegen auch: Regelmäßige Dankbarkeitspraxis bewirkt innerhalb weniger Wochen messbare Veränderungen in Hirnregionen, die an Optimismus und Stressregulation beteiligt sind.

Ihr Plan vom Glück
Simple Routinen, die in kurzer Zeit Wirkung zeigen
  • Die 3‑Gute‑Dinge‑Methode
    Am Abend drei positive Momente notieren. Klingt simpel, wirkt aber stark. Bereits nach einer Woche berichten viele Menschen von besserer Stimmung und weniger Grübeln.
  • Der 60-Sekunden-Boost
    Eine Minute bewusst lächeln. Das Gehirn reagiert auf die Muskelbewegung, als wäre echte Freude im Spiel. 
  • Der Glücksspaziergang
    Beim Gehen fünf Dinge suchen, die schön sind: Licht, Geräusche, Farben, Duft eines Tannenzapfens, Kinderlachen. Diese Übung trainiert die Fähigkeit, Positives im Alltag zu erkennen – ein Kernstück des Glückstrainings.
  • Die Dankbarkeitsminute
    Einmal täglich jemandem danken – laut, schriftlich oder im Stillen. Dankbarkeit wirkt wie ein emotionaler Reset-Knopf.
  • Die Überraschungsformel
    Einmal pro Woche etwas Neues tun. Neurowissenschafter wissen: Überraschungen setzen besonders viel Dopamin frei.
  • Der Mini‐Freuden-Scanner
    Mehrmals am Tag für einen Moment innehalten und sich fragen: „Was ist gerade angenehm?“ Das kann eine Tasse Tee, ein freundlicher Blick, ein interessantes Gespräch oder ein schöner Gedanke sein. Diese Übung schärft die Wahrnehmung für kleine Reize, die uns guttun.
  • Der 30-Sekunden-Atemfokus
    Mehrmals täglich für eine halbe Minute bewusst ein- und ausatmen und dabei nur auf den Atem achten. Keine Analyse, kein Ziel – einfach spüren. Diese Übung beruhigt das Nervensystem sofort und schafft einen kleinen Glücksmoment. Der Körper wechselt in einen Zustand von Ruhe und Klarheit.

Ein Befund aus der Glücksforschung verblüfft: Menschen, die sich kontinuierlich kleinen Glücks-Ritualen widmen, verändern ihre Wahrnehmungsgeschwindigkeit. Positiv gestimmte Personen verarbeiten nämlich visuelle Informationen schneller. Ihr Gehirn erkennt Chancen und freundliche Reize früher als Bedrohungen.

Die „Krone“-Expertin unterstreicht: „Glück macht uns nicht nur zufriedener, sondern auch geistig wacher. Ein trainiertes, positives Gehirn reagiert schneller auf das, was uns guttut.“

Glückstraining ist kein Wohlfühlprogramm, sondern ein Werkzeug, das Menschen hilft, psychisch stabiler zu werden. Besonders in Zeiten hoher Belastung kann es ein Gegengewicht zu Stress, Unsicherheit und Daueranspannung bilden. 

In Anlehnung an den bekannten Spruch „Du kannst den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“ meint die Psychologin: „Wir können nicht verhindern, dass schwierige Dinge passieren. Aber wir können beeinflussen, wie gut wir innerlich darauf vorbereitet sind.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Worauf es ankommt
Die goldene Drei-R-Regel: So geht gesunder Schlaf
Mentale Stärke
Die besten Strategien, um in Balance zu bleiben
Bewegung im Alltag
Fitness-Experte: „Nicht nur sagen, sondern machen“
Hallo, Wohlfühlgewicht
Schluss mit Verzicht, Stress und Kalorienkrampf
Experte klärt auf
Blut spenden: Wie es geht und warum es wichtig ist
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
222.131 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
191.004 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
131.667 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Mentale Stärke & Emotionale Balance
Mehr Leichtigkeit
Glück ist kein Zufall – es lässt sich trainieren!
Krone Plus Logo
Nerven aus Stahl?
Testen Sie, wie stressresistent Sie wirklich sind!
Motivations-Code
So tricksen Sie Ihr Hirn zum Durchhalten aus!
Mentale Stärke
Die besten Strategien, um in Balance zu bleiben
Meditation heute
Warum sie wirkt – und wie Sie davon profitieren

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf