Glück ist kein Zufall – es lässt sich trainieren!

Doch was steckt hinter dem Konzept des Glückstrainings? Es umfasst Methoden, die das Gehirn darauf ausrichten, positive Erfahrungen bewusster wahrzunehmen. Denn unser Nervensystem ist evolutionär darauf programmiert, Gefahren stärker zu registrieren als schöne Momente. Ein Mechanismus, der früher überlebenswichtig war – heute aber oft unnötigen Stress erzeugt. „Wir übersehen das Gute, weil unser Gehirn ständig nach dem Schlechten sucht“, erklärt die „Krone“-Expertin. „Glückstraining korrigiert diese Schieflage.“