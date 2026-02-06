Norovirus-Fall bei den Schweizer Hockey-Frauen!

Mega-Show! Die Olympischen Spiele sind eröffnet
Das Schweizer Eishockey-Nationalteam bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina beklagt einen positiven Norovirus-Fall!
Nach einem 4:3-Sieg am Freitag gegen Tschechien im Penaltyschießen nahmen die Eidgenössinnen daher nicht an der Eröffnungszeremonie der Spiele teil.
Die betroffene Athletin war seit der Ankunft im olympischen Dorf am Montag in einem Einzelzimmer untergebracht. Sie wurde vom Team isoliert. Seit Freitagfrüh ist sie wieder symptomfrei.
Bei Finnlands Hockey-Frauen waren schon davor etliche Norovirus-Fälle bekannt geworden. Das erste Spiel der Skandinavierinnen gegen Kanada wurde verschoben, weil 13 Finninnen infiziert waren.
