Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alarm bei Olympia

Norovirus-Fall bei den Schweizer Hockey-Frauen!

Olympia
06.02.2026 23:44
Isolation ist nun das höchste Gebot im Team der Schweizerinnen …
Isolation ist nun das höchste Gebot im Team der Schweizerinnen …(Bild: P. Huber)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina beklagt einen positiven Norovirus-Fall!

0 Kommentare

Nach einem 4:3-Sieg am Freitag gegen Tschechien im Penaltyschießen nahmen die Eidgenössinnen daher nicht an der Eröffnungszeremonie der Spiele teil.

Die betroffene Athletin war seit der Ankunft im olympischen Dorf am Montag in einem Einzelzimmer untergebracht. Sie wurde vom Team isoliert. Seit Freitagfrüh ist sie wieder symptomfrei.

Lesen Sie auch:
Spiel verschoben
Norovirus-Ausbruch! Finnlands Damen liegen flach
05.02.2026

Bei Finnlands Hockey-Frauen waren schon davor etliche Norovirus-Fälle bekannt geworden. Das erste Spiel der Skandinavierinnen gegen Kanada wurde verschoben, weil 13 Finninnen infiziert waren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
118.391 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
93.358 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
89.825 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Olympia
Die besten Fotos
Mega-Show! Die Olympischen Spiele sind eröffnet
Alarm bei Olympia
Norovirus-Fall bei den Schweizer Hockey-Frauen!
Karl: „Wie angesoffen“
Gasser: „Dachte nur, hoffentlich haut‘s uns nicht“
Eröffnungs-Show
Mariah Carey verzaubert mit Song auf Italienisch
Auch ÖOC betroffen
Welle von Cyberangriffen gegen Olympische Spiele!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf