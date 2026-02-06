Gil behauptet: Davidstern-Video wurde manipuliert!

Immer wieder haben die Dschungelstars in den letzten zwei Wochen Gil Ofarim auf den Davidstern-Skandal angesprochen. Jetzt brach der Sänger endlich sein Schweigen – und behauptet Unfassbares! Außerdem müssen die Fans von Kreischkugel Ariel Abschied nehmen: Die Influencerin schaffte es nicht ins Halbfinale am Samstag. Da saß auch bei den Dschungelcampern der Schock tief ...
Seit Tag eins im Dschungelcamp hat Gil Ofarim zu dem Thema, das nicht nur seine Camp-Kollegen, sondern auch die Fans vor dem TV am brennendsten interessiert, geschwiegen und sich auf einen angeblichen Schweigedeal, der in Wahrheit eine Unterlassungserklärung ist, berufen. An Tag 15 am Lagerfeuer die Überraschung: Der Sänger brach sein Schweigen!
„Band nicht das Originalband“
Und wie! Denn er behauptete, dass das Beweis-Video aus dem Hotel ein Fake gewesen sei. „Es wurde nachgewiesen, dass das Band nicht das Originalband ist“, schilderte er. Und weiter: „Es wurde nachgewiesen, dass von allen Kameraufnahmen mehrere Sekunden gefehlt haben. Es gab einen Zeugen, der in der Schlange stand, den ich nicht kenne, der mehrfach ausgesagt hat, er hat den Davidstern gesehen.“
Sehen Sie hier den Videoausschnitt von Gil Ofarims Fake-Video-Behauptung:
2021 sorgte ein Instagram-Video von Ofarim für Schlagzeilen: Der Musiker behauptete darin, von einem Hotelmitarbeiter eines Leipziger Hotels antisemitisch beleidigt worden zu sein. Der Mann habe ihn angeblich aufgefordert, seine Davidstern-Kette abzulegen. Der Mitarbeiter bestritt den Vorwurf und ging juristisch gegen den einstigen Teeniestar vor. Und vor Gericht war in einem Video einer Überwachungskamera des Hotels schließlich tatsächlich nicht zu sehen, dass Ofarim eine Davidstern-Kette trug.
„Nicht das Original“
Nun vertraute sich Gil am Lagerfeuer Simone Ballack an und erklärte: „Das Video, das im Umlauf ist, ist nicht das Original. Das Video, das der Digitalforensiker hatte, ist nicht das Original.“ Laut Ofarim gibt es demnach noch ein weiteres Video, auf dem der Davidstern zu sehen ist. Bzw. wurde das Video, das als Beweisstück im Prozess diente, manipuliert.
Vor Gericht hatte Gil Ofarim damals zugegeben, dass er gelogen hatte – zwei Jahre nach dem Vorfall und auf Drängen seiner Anwälte.
Simone Ballack blieb skeptisch
Ballack hingegen blieb trotz Gils Beteuerungen skeptisch: „Es ist schwierig für mich. Also Gil wirkt auf mich nicht, als würde ihm etwas leidtun. Also gar nicht, im Gegenteil, er sagt, dass alle anderen dran schuld sind. Und dass das alles gar nicht so war, und dass das alles nicht stimmt.“
Sie frage sich auch, hätte der Mitarbeiter eines Hotels tatsächlich ein Problem mit ihr als Gast, ob sie dann nicht zuerst zum Vorgesetzten des Mitarbeiters gehen oder andere Wege einschlagen würde. „Und nicht direkt in den nächsten zwei Minuten losgehen und ein Video in die Welt raushauen.“
Entschuldigte sich bei Leipzig
Warum Ofarim gerade jetzt sein Schweigen bricht? Fix ist, bislang hatte er sich immer auf eine angebliche Verschwiegenheitserklärung bezogen. Die es laut des Anwalts des Leipziger Hotelmitarbeiters so nicht gibt, wie dieser in einem Statement ausrichten ließ. Bei dem ominösen Schweigedeal handelt es sich demnach um eine Unterlassungserklärung, dass der Sänger die Vorwürfe nicht wiederholen darf.
Anfang der Woche hatte sich Ofarim schon einmal überraschend zum Davidstern-Skandal geäußert und sich unter anderem bei den Bürgern der Stadt Leipzig entschuldigt. „Der Vorfall ereignete sich in Leipzig, aber der Vorfall und alles, was ich dazu sagen darf, hatte nie etwas mit der Stadt Leipzig zu tun“, sagte Ofarim in der RTL-Show.
„Das hatte nie etwas mit dem Bundesland Sachsen zu tun und es sollte nie so rüberkommen. Wenn dem so ist, dann möchte ich mich entschuldigen bei den Bürgern von Leipzig.“
