4:1! Österreich besiegt WM-Gruppengegner Ungarn

Österreichs verjüngtes Eishockey-Nationalteam hat am Freitag in Oslo in seinem ersten Spiel bei einem Viernationen-Turnier gegen WM-Gruppengegner Ungarn 4:1 gewonnen!
Die ÖEHV-Tore nach 0:1-Rückstand erzielten der zum Besten seines Teams gekürte Benjamin Nissner (17.), Vinzenz Rohrer (33.) sowie die Teamdebütanten Johannes Neumann (56.) und Lenz Moosbrugger (57.). Am Samstag (16 Uhr) geht es für Österreich beim European Cup of Nations gegen Norwegen.
Fünf Spieler geben in diesen beiden Spielen für Österreich ihr Debüt in der österreichischen Nationalmannschaft. Es ist das letzte Turnier, ehe Anfang April die Vorbereitung auf die WM von 15. bis 31. Mai in der Schweiz beginnt.
„Februar-Break ist beste Gelegenheit zu sichten!“
Der 19-jährige Neumann spielt in Schweden für Rögle BK, Moosbrugger für die Graz99ers. Neu dabei sind zudem der 18-jährige David Waschnig sowie Maximilian Preiml vom KAC und Devin Steffler von Innsbruck.
„Der Februar-Break ist für uns Coaches die beste Gelegenheit zu sichten“, hatte Bader vor Turnierbeginn erklärt. Für Nissner war es die Rückkehr ins Team, der 28-Jährige hatte im vergangenen Jahr im Nationaltrikot wegen Rückenproblemen pausiert.
