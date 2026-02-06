Salzburg-Duo enttäuschte auf ganzer Linie

Bei der verdienten 0:2-Heimniederlage zum Frühjahrsauftakt der Bundesliga lieferte Red Bull Salzburg eine enttäuschende Leistung ab. Das schlug sich auch in der „Krone“-Bewertung von Trainer Thomas Letsch und Co. nieder.
Alexander Schlager: Note 3
Bei den Gegentoren ohne echte Chance. Ansonsten wurde er kaum geprüft.
Tim Trummer: Note 2
Grätschte Mitspieler Kitano vor dem 0:1 um. Sinnbildlich! Defensiv hatte er große Schwierigkeiten, offensiv einmal gefährlich.
Joane Gadou: Note 3
Teilweise etwas unkonzentriert, aber in der wackligen Viererkette war er trotzdem der Stabilste.
Jannik Schuster: Note 2
Vogelwilde Anfangsphase mit mehreren Schnitzern. Wurde im Verlauf der Partie ein bisschen besser.
Frans Krätzig: Note 1
Nicht zum ersten Mal in dieser Saison verschuldete er ein Gegentor – beim 0:2 ließ er Eggestein alleine. Auch sonst kam zu wenig.
Mads Bidstrup: Note 3
Gewohnt laufstark und mit viel Einsatz. Rausgesprungen ist aber nicht viel.
Mamady Diambou: Note 2
Spielte statt des gesperrten Diabate, konnte ihn aber nicht ersetzen und für keine Ruhe im Spiel sorgen.
Sota Kitano: Note 3
Vorne noch der Auffälligste. Die entscheidende Idee hatte er aber auch nicht.
Kerim Alajbegovic: Note 2
Probierte zwar einiges, aber traf falsche Entscheidungen. Seine Schüsse gingen teilweise auf die Tribüne.
Edmund Baidoo: Note 2
Einmal mehr machte sich seine große Schwäche im Abschluss (fünf Schüsse) bemerkbar. Ihm fehlt die nötige Kaltschnäuzigkeit.
Karim Konate: Note 1
Die Partie lief völlig am Ivorer vorbei. Kam zu keinem Abschluss, wurde in der Pause ausgewechselt.
Maurits Kjaergaard: Note 2
Auffälligste Szene war eine Grätsche am Strafraum.
Moussa Yeo: Note 2
Kam als Joker, sorgte dieses Mal nicht für Schwung.
Clement Bischoff: Note 2
War nach seiner Einwechslung kaum zu sehen.
Karim Onisiwo: Note 2
Siehe Bischoff.
Trainer Thomas Letsch: Note 2
Seine Startelf verschlief die erste Hälfte und auch seine Einwechslungen konnten für keine Impulse sorgen.
