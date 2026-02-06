Vorteilswelt
„Krone“-Noten

Salzburg-Duo enttäuschte auf ganzer Linie

Salzburg
06.02.2026 23:40

Die Spieler von Red Bull Salzburg waren nach dem Spiel bedient.(Bild: GEPA)
Porträt von Philip Kirchtag
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Philip Kirchtag und Sebastian Steinbichler

Bei der verdienten 0:2-Heimniederlage zum Frühjahrsauftakt der Bundesliga lieferte Red Bull Salzburg eine enttäuschende Leistung ab. Das schlug sich auch in der „Krone“-Bewertung von Trainer Thomas Letsch und Co. nieder. 

Alexander Schlager: Note 3
Bei den Gegentoren ohne echte Chance. Ansonsten wurde er kaum geprüft.

Tim Trummer: Note 2
Grätschte Mitspieler Kitano vor dem 0:1 um. Sinnbildlich! Defensiv hatte er große Schwierigkeiten, offensiv einmal gefährlich.

Joane Gadou: Note 3
Teilweise etwas unkonzentriert, aber in der wackligen Viererkette war er trotzdem der Stabilste.

Joane Gadou (li.) war über 90 Minuten gesehen einer der Besten bei Red Bull Salzburg.
Joane Gadou (li.) war über 90 Minuten gesehen einer der Besten bei Red Bull Salzburg.(Bild: EXPA/ Stefan Adelsberger)

Jannik Schuster: Note 2
Vogelwilde Anfangsphase mit mehreren Schnitzern. Wurde im Verlauf der Partie ein bisschen besser.

Frans Krätzig: Note 1
Nicht zum ersten Mal in dieser Saison verschuldete er ein Gegentor – beim 0:2 ließ er Eggestein alleine. Auch sonst kam zu wenig.

Mads Bidstrup: Note 3
Gewohnt laufstark und mit viel Einsatz. Rausgesprungen ist aber nicht viel.

Mamady Diambou: Note 2
Spielte statt des gesperrten Diabate, konnte ihn aber nicht ersetzen und für keine Ruhe im Spiel sorgen.

Sota Kitano: Note 3
Vorne noch der Auffälligste. Die entscheidende Idee hatte er aber auch nicht.

Kerim Alajbegovic: Note 2
Probierte zwar einiges, aber traf falsche Entscheidungen. Seine Schüsse gingen teilweise auf die Tribüne.

Edmund Baidoo: Note 2
Einmal mehr machte sich seine große Schwäche im Abschluss (fünf Schüsse) bemerkbar. Ihm fehlt die nötige Kaltschnäuzigkeit.

Karim Konate: Note 1

Die Partie lief völlig am Ivorer vorbei. Kam zu keinem Abschluss, wurde in der Pause ausgewechselt.

An Karim Konate lief die Partie vollkommen vorbei.
An Karim Konate lief die Partie vollkommen vorbei.(Bild: GEPA)

Maurits Kjaergaard: Note 2
Auffälligste Szene war eine Grätsche am Strafraum.

Moussa Yeo: Note 2
Kam als Joker, sorgte dieses Mal nicht für Schwung.

Clement Bischoff: Note 2
War nach seiner Einwechslung kaum zu sehen.

Lesen Sie auch:
Thomas Letsch
Kurioser Grund
Darum muss Red Bull Salzburg auf Neuen verzichten
06.02.2026
Sportboss erklärt:
„Das ist sich in Salzburg noch nicht ausgegangen“
06.02.2026

Karim Onisiwo: Note 2
Siehe Bischoff.

Trainer Thomas Letsch: Note 2
Seine Startelf verschlief die erste Hälfte und auch seine Einwechslungen konnten für keine Impulse sorgen.

Salzburg

