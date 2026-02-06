Dow Jones knackt erstmals 50.000-Punkte-Marke

Die US-Börsen haben am Freitag im Handelsverlauf weiter zugelegt und den US-Leitindex Dow Jones erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 50.000 Punkten gehievt. Der Index stieg zuletzt um rund 2,3 Prozent und erreichte zeitweise ein Tageshoch von knapp 50.015 Punkten.
Auch die anderen wichtigen US-Börsenindizes konnten zulegen: Der deutlich mehr Aktien umfassende S&P-500 stieg um 1,7 Prozent auf 6915,53 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Composite legte 1,9 Prozent auf 22.970,930 Zähler zu.
An den Börsen kehrte zum Wochenschluss die Risikobereitschaft wieder etwas zurück, nachdem die abgelaufene Woche weitgehend von Vorsicht geprägt war. Die Kurskorrekturen der Edelmetalle hatten für Unsicherheit gesorgt, zudem hinterfragen Anleger zunehmend die Megainvestitionen in den KI-Boom. Entsprechend waren zuletzt wieder klassische Industriewerte gefragt, wovon der Dow Jones stärker profitierte als andere Indizes.
Nvida ist der Tagesgewinner
Die Tagesgewinner im Dow Jones waren allerdings im Handelsverlauf am Freitag die Aktien des KI-Chipherstellers Nvidia mit einem Plus von 7,2 Prozent. Denn während die Investitionen anderer Konzerne in KI-Infrastruktur hinterfragt werden, gilt Nvidia als Profiteur dieses Trends.
