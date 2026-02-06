Dow Jones knackt erstmals 50.000-Punkte-Marke

An den Börsen kehrte zum Wochenschluss die Risikobereitschaft wieder etwas zurück, nachdem die abgelaufene Woche weitgehend von Vorsicht geprägt war. Die Kurskorrekturen der Edelmetalle hatten für Unsicherheit gesorgt, zudem hinterfragen Anleger zunehmend die Megainvestitionen in den KI-Boom. Entsprechend waren zuletzt wieder klassische Industriewerte gefragt, wovon der Dow Jones stärker profitierte als andere Indizes.