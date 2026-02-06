Vorteilswelt
Zwischenfall auf A2

Maskierte mit Eisenstangen auf Autobahn nahe Wien

Niederösterreich
06.02.2026 21:48
Auf der A2 bei Traiskirchen kam es am Freitagabend zu dem Zwischenfall.
Auf der A2 bei Traiskirchen kam es am Freitagabend zu dem Zwischenfall.(Bild: Screenshot Asfinag)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf der A2 bei Traiskirchen haben sich am Freitagabend wilde Szenen abgespielt. So sollen mehrere Personen auf die Fahrbahn gelaufen und auf im Stau stehende Autos eingeschlagen haben. 

Wie der ÖAMTC und Ö3 berichteten, befanden sich zwischenzeitlich „mehrere Personen“ auf der Fahrbahn. Die Polizei ist im Einsatz, die Autobahn wurde zwischenzeitlich gesperrt. 

Die Personen würden sich immer noch „im Nahbereich“ der Autobahn befinden. Die Hintergründe sind unklar, der Einsatz ist noch im Gange. 

Niederösterreich
