Radbrücke Lustenau: Wo bleibt das Geld vom Bund?

Doch nun scheint die Infrastrukturoffensive ins Stocken geraten zu sein. Ein Beispiel dafür ist die geplante Radbrücke über den Rhein von Lustenau in die Schweiz. Der Bedarf für eine solche Verbindung steht außer Frage: Bereits jetzt passieren täglich fast 2000 Radfahrer die Grenzübergänge Au und Widnau, weshalb eine eigene Radbrücke auch als zentrales Element in die grenzverbindende Mobilitätsstrategie „4. Agglomerationsprogramm Rheintal“ aufgenommen wurde. An sich war der auf 14 Millionen Euro taxierte Brückenbau bereits voll auf Schiene, im Herbst 2025 hätten die Baumaschinen auffahren sollen.