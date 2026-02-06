„Schmalzbrot um 14 Euro nicht mit Löhnen erklären“

„Fakten von Betroffenheiten trennen“

Entschuldigen will sich Hebenstreit allerdings weiterhin nicht, wie er am Freitagabend in der „ZiB 2“ des ORF festhielt: „Die Branche leidet nicht durch das Aufzeigen von Missständen, sondern sie leidet an den Missständen selbst. Man kann sich echauffieren, aber man muss Fakten von Betroffenheiten trennen.“

Hebenstreit hatte Sozial- und Lohndumping, bewusstes „Zwischenparken“ von Personal beim AMS, aber auch die missbräuchliche Verwendung von COFAG-Fördergeldern kritisiert. Auch dies wiederholte er am Freitag: „Wir haben es leider im Tourismus immer wieder mit derartigen Fällen zu tun.“ Aber auch in der Gastronomie gebe es Missstände: „Beim Frequency 2024 ist Catering-Personal in den Wald geflüchtet, als eine Kontrolle der Finanzmarktaufsicht kam.“