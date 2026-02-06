Olympia 2026: Die Eröffnungsfeier ab 20 Uhr LIVE

Zeremonie will eine Botschaft des Friedens senden

All das wollen die Organisatoren aber so gut wie möglich ausblenden. „Harmonie“ lautet das Motto der Eröffnungsfeier. Man will nicht anecken, wie das gewisse Teile der Pariser Eröffnung 2024 in konservativen Kreisen taten. „Die Zeremonie will eine Botschaft des Friedens senden und gleichzeitig die Fantasie und die Kultur Italiens feiern“, lässt sich der künstlerische Leiter Marco Balich vernehmen. Insbesondere solle der Mode und des Designs im Belpaese, und speziell dem im September verstorbenen Giorgio Armani, gehuldigt werden.