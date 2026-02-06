Olympia 2026: Die Eröffnungsfeier ab 20 Uhr LIVE

Los geht‘s! Ab 20 Uhr werden heute die XXV. Winterspiele in Mailand/Cortina offiziell eröffnet. Die Haupt-Eröffnungsfeier findet im Fußballstadion San Siro in Mailand statt, weitere gibt es in Cortina d‘Ampezzo und Predazzo. Wir berichten live - siehe unten.
Vergeben wird die Rekordzahl von 116 Medaillensätzen, die Wettkämpfe von acht internationalen Fachverbänden in 16 Sportarten und zahlreichen Disziplinen werden in sechs Clustern durchgeführt. Das dezentrale Konzept bringt große logistische Probleme mit sich, es wurden so aber weitgehend bestehende Sportstätten genützt. Österreichs Aufgebot umfasst 52 Athletinnen und 63 Athleten. Anna Gasser und Benjamin Karl aus dem Snowboardsport sind heute als Fahnenträger mit dabei, beide gewannen bereits Olympia-Gold.
Als Ziel gab Horst Nussbaumer, der Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees, heuer 18 Medaillen und damit die Anzahl von Peking 2022 aus. Die Hauptzeremonie der Eröffnungsfeier unter dem Motto „Armonia“ (Harmonie) spielt sich im Stadion San Siro ab.
Denn: Die Veranstalter versprechen Harmonie, Magie und olympischen Geist. Zwei olympische Flammen werden brennen, eine in Mailand und eine in Cortina. Österreichs Fahne werden Anna Gasser und Benjamin Karl in die Arena tragen.
Die Misstöne einer Welt in Aufruhr sollen draußen bleiben. Ganz wird dies nicht gelingen, denn vor allem in Mailand sind Demonstrationen angekündigt – gegen die negativen Auswirkungen auf die Umwelt, gegen den Einfluss der Politik oder die Teilnahme des US-Vizepräsidenten JD Vance und die Präsenz von umstrittenen Agenten der US-Einwanderungs- und Grenzschutzbehörde ICE in Italien.
Zeremonie will eine Botschaft des Friedens senden
All das wollen die Organisatoren aber so gut wie möglich ausblenden. „Harmonie“ lautet das Motto der Eröffnungsfeier. Man will nicht anecken, wie das gewisse Teile der Pariser Eröffnung 2024 in konservativen Kreisen taten. „Die Zeremonie will eine Botschaft des Friedens senden und gleichzeitig die Fantasie und die Kultur Italiens feiern“, lässt sich der künstlerische Leiter Marco Balich vernehmen. Insbesondere solle der Mode und des Designs im Belpaese, und speziell dem im September verstorbenen Giorgio Armani, gehuldigt werden.
Daneben ist aber auch ein internationales Staraufgebot angekündigt. Mariah Carey wird auf Italienisch singen, Lang Lang Klavier spielen. Andrea Bocelli und Laura Pausini vertreten die Gilde der italienischen Musik.
„Magie und den Geist von Olympia“
Für die IOC-Präsidentin Kirsty Coventry ist nun die Zeit, alles „auf der Seite zu lassen, das von den Spielen ablenkt“. Die ehemalige Spitzenschwimmerin aus Simbabwe zeigte sich bei einer Medienkonferenz Anfang der Woche überzeugt, dass sich die Welt an die „Magie und den Geist von Olympia“ erinnere, sobald die Wettkämpfe begonnen hätten. Das Eröffnungsspektakel werde dafür ein „schönes Schaufenster“ sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.