Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Onur musste sterben

Handy von Angela R. (17) lieferte Mord-Hinweise

Ausland
06.02.2026 22:50
Dem Mädchen wird nahegelegt, sich dringend unter Beiziehung eines Anwalts zu stellen.
Dem Mädchen wird nahegelegt, sich dringend unter Beiziehung eines Anwalts zu stellen.(Bild: Polizei NRW, APA/dpa/Sebastian Kahnert)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Deutschland wird weiterhin fieberhaft nach der 17-jährigen Angela R. aus Castrop-Rauxel gefahndet. Sie steht unter Verdacht, einen gleichaltrigen Jugendlichen eiskalt ermordet zu haben. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise.

0 Kommentare

Blutend versuchte Onur am 14. Jänner noch, sich zur Warthburgstraße in Castrop-Rauxel (Ruhrgebiet) zu schleppen. Dort wurde ein Autofahrer auf ihn aufmerksam, doch Rettungsversuche auf dem Gehweg brachten keinen Erfolg – er starb, an einer Stichwunde im Hals. Rasch geriet Angela R. ins Visier der Ermittler. Da sie sich in Lügen verstrickte, erfolgte ihre Festnahme. Im Verhör soll sie ausgesagt haben, Onur hätte sie vergewaltigen wollen, sie habe sich nur gewehrt. „Deshalb mussten wir zunächst von einer Notwehr ausgehen„, erklärte Staatsanwalt Henner Kruse. Die Jugendliche wurde laut den Angaben wieder nach Hause entlassen, die Ermittlungen gegen sie setzten sich fort.

Aufschluss darüber, was tatsächlich passiert war, konnte das beschlagnahmte Handy geben: Den IT-Experten sei es gelungen, kompromittierende Nachrichten zu rekonstruieren, berichtet die Bild Zeitung. „Dadurch ergaben sich konkrete Hinweise darauf, dass die Tatverdächtige den Verstorbenen geplant, ohne rechtfertigenden Grund und heimtückisch mit einem Messer getötet hat“, führte eine Polizeisprecherin aus.

Beschreibung der gesuchten Person (Polizei NRW): 

  • Geschlecht: weiblich
  • Größe159 cm
  • Haarfarbe: braun
  • Augenfarbe: braun
  • Figur: schlank
  • Sprache/Dialekt: Russisch

Hinweise an: Polizei Recklinghausen

Tel.:0800/2361111

E-Mail: poststelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

„Leben auf Flucht ist schlimmer als Festnahme“
Die Mordkommission sei mit einem Haftbefehl beim Elternhaus der Verdächtigen eingetroffen. Doch von dem jungen Mädchen fehle nach wie vor jede Spur. Die Suche würde dadurch erschwert, dass die 17-Jährige kein Handy mehr habe. „Ich kann ihr nur dringend raten, sich schnell im Beisein eines Anwalts zu stellen. Ein Leben auf der Flucht ist schlimmer als das, was sie bei einer Festnahme erwartet“, warnt Strafrechtsexpertin Ina Klimpke.

Lesen Sie auch:
Die 17-jährige Angela R. wird derzeit von der Polizei gesucht.
Suche in Deutschland
17-Jährige soll Mitschüler eiskalt erstochen haben
05.02.2026

Da bei ihr das Jugendstrafrecht greife, würde sie selbst bei einer Verurteilung wegen Mordes zehn Jahre Haft als Höchststrafe bekommen. Sollte sie sich stellen und die Tat gestehen, könnte es zu einer Milderung der Strafe kommen. „Im Strafvollzug steht bei Jugendlichen der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Es geht vor allem darum, die jungen Menschen auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten. Deshalb wird in aller Regel auch eine Ausbildung angeboten“, so die Anwältin aus Dortmund.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf