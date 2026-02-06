Handy von Angela R. (17) lieferte Mord-Hinweise

Blutend versuchte Onur am 14. Jänner noch, sich zur Warthburgstraße in Castrop-Rauxel (Ruhrgebiet) zu schleppen. Dort wurde ein Autofahrer auf ihn aufmerksam, doch Rettungsversuche auf dem Gehweg brachten keinen Erfolg – er starb, an einer Stichwunde im Hals. Rasch geriet Angela R. ins Visier der Ermittler. Da sie sich in Lügen verstrickte, erfolgte ihre Festnahme. Im Verhör soll sie ausgesagt haben, Onur hätte sie vergewaltigen wollen, sie habe sich nur gewehrt. „Deshalb mussten wir zunächst von einer Notwehr ausgehen„, erklärte Staatsanwalt Henner Kruse. Die Jugendliche wurde laut den Angaben wieder nach Hause entlassen, die Ermittlungen gegen sie setzten sich fort.