Nerven aus Stahl?

Testen Sie, wie stressresistent Sie wirklich sind!

Mentale Stärke & Emotionale Balance
28.01.2026 06:00
Fahren Sie leicht aus der Haut, wenn alles zu viel wird, oder bleiben Sie gelassen?
Fahren Sie leicht aus der Haut, wenn alles zu viel wird, oder bleiben Sie gelassen?
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Während manche unter Druck regelrecht aufblühen, geraten andere schnell an ihre Grenzen. Resilienz, die innere Widerstandskraft, macht den Unterschied. Wie man sie stärkt und warum ein ehrlicher Selbsttest, wie Sie in stressigen Situationen reagieren, der erste Schritt zu mehr Gelassenheit ist.

Montagmorgen, kurz vor neun, Sie stehen im Stau. Die Ampel schaltet zum dritten Mal auf Rot, Ihr erster Termin hat längst begonnen, und das Handy läutet ununterbrochen. Während der Puls steigt, merken Sie, wie sich die Anspannung im Körper ausbreitet. Oder gehören Sie zu denen, die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen? Genau solche Momente zeigen, wie unterschiedlich Menschen auf Belastung reagieren. Doch was macht den Unterschied – und wie viel davon lässt sich trainieren?

Zuallererst: Stress ist längst kein Ausnahmezustand mehr, sondern für viele ein täglicher Begleiter. Termine, Erwartungen, ständige Erreichbarkeit – all das fordert uns heraus. Doch die entscheidende Frage lautet: Wie gut halten wir dem Druck stand? Genau hier setzt Resilienz an, die Fähigkeit, Belastungen nicht nur zu überstehen, sondern mehr noch: gestärkt aus ihnen hervorzugehen.

krone.tv

Mentale Stärke
Die besten Strategien, um in Balance zu bleiben
Bewegung im Alltag
Fitness-Experte: „Nicht nur sagen, sondern machen“
Hallo, Wohlfühlgewicht
Schluss mit Verzicht, Stress und Kalorienkrampf
Experte klärt auf
Blut spenden: Wie es geht und warum es wichtig ist
Jaukerl für Gesundheit
Diese Schutzimpfungen sind für Erwachsene wichtig
