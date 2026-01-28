Testen Sie, wie stressresistent Sie wirklich sind!

Montagmorgen, kurz vor neun, Sie stehen im Stau. Die Ampel schaltet zum dritten Mal auf Rot, Ihr erster Termin hat längst begonnen, und das Handy läutet ununterbrochen. Während der Puls steigt, merken Sie, wie sich die Anspannung im Körper ausbreitet. Oder gehören Sie zu denen, die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen? Genau solche Momente zeigen, wie unterschiedlich Menschen auf Belastung reagieren. Doch was macht den Unterschied – und wie viel davon lässt sich trainieren?

Zuallererst: Stress ist längst kein Ausnahmezustand mehr, sondern für viele ein täglicher Begleiter. Termine, Erwartungen, ständige Erreichbarkeit – all das fordert uns heraus. Doch die entscheidende Frage lautet: Wie gut halten wir dem Druck stand? Genau hier setzt Resilienz an, die Fähigkeit, Belastungen nicht nur zu überstehen, sondern mehr noch: gestärkt aus ihnen hervorzugehen.