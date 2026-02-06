„Schieße nicht viele Tore, aber das war ein gutes“

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „Das, was uns in den letzten Spielen ausgezeichnet hat, diese Schärfe und Aggressivität, haben wir nicht auf den Platz bekommen. Wir waren gefühlt mehr am Reagieren als am Agieren. Wenn uns fünf Prozent fehlen, dann kann so etwas passieren. Wir kommen zu 16 Abschlüssen, aber nur zwei davon gehen aufs Tor. Die letzte Entschlossenheit, das Spiel zu drehen, haben wir nicht gehabt. Uns war bewusst, dass uns in Europa und in der Liga ein völlig anderer Fußball erwartet. Dass es gegen Basel oder Aston Villa mehr Räume gibt, ist klar. Darauf haben wir uns auch vorbereitet. Heute haben wir ein schlechtes Spiel gemacht. Fakt ist, um am Schluss unsere Ziele zu erreichen, dürfen wir uns wenige solche Spiele erlauben.“