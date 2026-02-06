Grazer Betriebsrat schenkte Ex-Vorstand teure Uhr

Nach 25 Jahren verabschiedete sich Ende des Vorjahres Wolfgang Malik von der Spitze der Holding Graz. Der Betriebsrat schenkte ihm zu diesem Anlass eine teure Uhr der Marke Breitling – der Vorsitzende Horst Schachner verteidigt das Vorgehen vehement.
„Wir haben viel gestritten, uns aber immer zusammengerauft“, sagt Horst Schachner im „Krone“-Gespräch rückblickend auf die Jahrzehnte mit Wolfgang Malik. Dieser war 25 Jahre lang im Vorstand der Holding Graz, ehe er Ende 2025 seinen Abschied nahm.
Im Zuge dessen erhielt Malik ein wertvolles Präsent des Betriebsrats: eine Breitling-Uhr mit einem Listenpreis jenseits der 9000 Euro. „Ja, wir haben eine schöne Uhr geschenkt, sie ist aber viel günstiger gewesen“, sagt Schachner, der auch Vorsitzender des ÖGB Steiermark ist.
Alle 60 Betriebsräte der Holding Graz mit mehr als 3000 Mitarbeitern hätten für das Geschenk gestimmt, betont Schachner. Gedeckelt sei es mit maximal zwei Euro pro Mitarbeiter gewesen. Zudem hätte man in der Vergangenheit Vorstände immer mit einem Präsent verabschiedet, wehrt sich der Betriebsratschef gegen die „Skandalisierung“.
